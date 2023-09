Sony va réparer ses chiens robots Aibo vieillissants pour les aider à trouver de nouveaux foyers. Un programme qui n'est pas gratuit, mais qui devrait faire grand bien.

Sony vient de lancer un programme “Aibo Foster Parent” (“Famille d’Accueil pour Aibo”) pour ses chiens robots Aibo à 2 900 $, permettant aux propriétaires disposant d’une offre basique qui a été annulée de faire don de leur compagnon mécanique. L’entreprise va alors réparer et remettre en état les Aibo qui en ont besoin et les offrir à des centres médicaux, des familles d’accueil et autres organisations. L’objectif est de “rendre Aibo plus durable”, indique l’entreprise, en offrant à ses machines une deuxième vie, un deuxième foyer dans lequel ils pourront offrir une aide émotionnelle et davantage.

Sony va réparer ses chiens robots Aibo vieillissants pour les aider à trouver de nouveaux foyers

Les chiens robots Aibo en question sont les plus récents ERS-1000 2019 encore vendus. Il s’agit d’un reboot de ses chiens robots “de divertissement” de la fin des années 1990. Ce n’est pas non plus un projet totalement charitable dans la mesure où Sony va faire payer les “familles d’accueil” un montant non dévoilé pour ce service. Le géant japonais précise aussi que, selon l’état du robot, certaines unités ne pourront malheureusement que servir de pièces détachées pour d’autres robots Aibo.

Un programme qui n’est pas gratuit, mais qui devrait faire grand bien

Comme nos confrères de Engadget l’avaient écrit dans leur test en 2019, Aibo peut réaliser un certain nombre de tours, comme se tenir sur ses pattes arrière et accueillir son propriétaire à la porte. Le robot a même été conçu de manière à “grandir” avec le temps, comme un vrai chien. Il y a aussi une interface web qui vous permet de programmer des actions personnalisées. Les unités ont par ailleurs tout un tas de capteurs et répondent à la voix et au toucher. Elles peuvent même reconnaître certaines personnes bien précises, en faisant de parfaits compagnons d’aide émotionnelle au quotidien. Cela signifie que Aibo peut tout à fait trouver sa place dans des lieux qui n’autorisent pas les vrais animaux. Et c’est là tout l’intérêt de ce programme de seconde vie. Sans oublier que Sony participe ainsi à réduire le gaspillage électronique.