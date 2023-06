Sony teste le cloud gaming PS5 auprès d'abonnés PS Plus Premium. Voilà qui pourrait rendre l'abonnement bien plus attrayant.

Si Sony a l’intention de permettre le streaming de jeux PS5 sur des appareils comme sa console portable Project Q, elle doit d’abord offrir ce service de streaming. Et il se pourrait bien que celui-ci se prépare à arriver. L’entreprise teste actuellement le streaming de jeux PS5 auprès d’abonnés PlayStation Plus Premium, y compris des titres du catalogue PS Plus et les “jeux PS5 numériques compatibles que les joueurs possèdent.” Vous devrez donc utiliser votre PS5, mais cela vous évitera de devoir télécharger les jeux et occuper de l’espace sur le SSD de la console.

Ce test en serait à “ses débuts”. Et selon les propres mots de Sony, la fenêtre de lancement ainsi que les détails additionnels seront communiqués “lorsque [les équipes] seront prêtes”.

Le PS Plus Premium coûte normalement 16,99 € par mois et permet déjà de profiter du cloud gaming pour des jeux PS3, PS4 et d’autres titres “classiques”. Vous pouvez aussi streamer ces jeux sur un PC. La prise en charge de la PS5 pourrait rendre cette offre bien plus alléchante, notamment maintenant que Sony prévoit d’étendre l’accès au-delà de la PS5 elle-même. La Project Q propose un écran de 8 pouces avec des contrôles équivalents à la DualSense et, pour l’heure, la console ne fonctionnerait qu’avec Remote Play depuis votre PlayStation 5.

Cela ne signifie pas que les jeux Sony seront disponibles dès le premier jour, comme c’est parfois le cas avec le Microsoft Game Pass. Le responsable des abonnements, Nick Maguire, déclarait à GamesIndustry.biz que les jeux maison seront lancés “d’abord en dehors du service.” Cette approche consistant à passer les jeux dans le Premium un an ou plus après leur sortie “fonctionne”, selon Nick Maguire. Autrement dit, l’entreprise veut faire durer les achats autant que possible. La mention de “titres numériques que vous possédez” suggère que certains jeux pourraient cependant être disponibles dès le premier jour, pour peu que vous soyez prêt(e) à les acheter à ce moment.

Toujours est-il que cela représente un accès à un catalogue important. Dès la semaine prochaine, le PS Plus proposera Far Cry 6, Inscryption, Rogue Legacy 2 et Soulstice à la section PS5 du catalogue. Et bien que ces jeux ne soient pas nécessairement des titres à faire absolument, le streaming de l’offre Premium viendrait rendre bien plus simple de s’y plonger.