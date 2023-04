Ubisoft va apporter Far Cry 6 et trois autres jeux récents sur Steam

Far Cry 6 arrive bientôt sur Steam, tout comme trois autres jeux récents du studio Ubisoft.

Ubisoft est sur le point d’apporter plusieurs autres jeux très intéressants sur le catalogue de Steam dans les mois à venir. En effet, comme découvert par PC Gamer, Far Cry 6, Riders Republic, Rainbow Six Extraction et Monopoly Madness arriveront sur le store de Valve les 11 mai, 8 juin, 15 juin et 22 juin prochains, respectivement. Sur PC, ces quatre jeux sont déjà disponibles via l’Epic Games Store et le propre marketplace d’Ubisoft Connect.

Far Cry 6 arrive bientôt sur Steam

Après une longue période d’absence sur la plateforme – trois ans, c’est très long pour les joueurs -, Ubisoft avait recommencé à proposer ses jeux sur Steam. C’était l’hiver dernier. Dans la première vague de jeux ainsi accessible sur le store de Valve, on pouvait citer Assassin’s Creed Valhalla et Anno 1800. Au début de l’année 2023, le studio français ajoutait deux jeux très populaires : The Division 2 et Watch Dogs: Legion, entre autres titres qui étaient jusqu’à présent absents de Steam.

Lorsque Ubisoft avait quitté le store en 2019, le studio expliquait que cette initiative lui avait permis de multiplier les précommandes pour The Division 2 par un facteur six sur son propre store – sur lequel Ubisoft n’avait pas à s’acquitter de la commission de 30 % prélevée par Valve sur les ventes -.

Tout comme trois autres jeux récents du studio Ubisoft

En ce qui concerne la décision, aujourd’hui, de revenir sur Steam, Ubisoft déclare simplement “évaluer constamment comment apporter [ses] jeux à des publics différents où qu’ils puissent être”, un communiqué qui laisse supposer que la taille de la base d’utilisateurs de Valve pourrait être plus importante que le fait de reverser une plus petite portion des revenus à un partenaire tiers comme Epic.

Nul doute en tous les cas que les fans des jeux d’Ubisoft devraient être satisfaits. Cela permettra d’éviter de multiplier les stores, et les clients associés. Et qui sait, cela pourrait relancer les ventes du studio qui connaît une période assez délicate.