Le service de jeux via abonnement Ubisoft+ officiellement lancé sur Xbox

Ubisoft lance son service Ubisoft+ Multi Access sur Xbox, une offre complète avec de nombreux avantages pour les amateurs des créations du studio.

Il en aura fallu du temps, mais aujourd’hui, le service est fin prêt. Nous avions entendu parler pour la toute première fois il y a plus d’un an du service d’abonnement premium envisagé par Ubisoft. Celui-ci arrive aujourd’hui sur les consoles Xbox. Ubisoft+ donne aux joueurs un accès instantané à une grande portion du catalogue de l’entreprise et à un certain nombre de gros titres comme Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla ou encore Immortals Fenyx Rising.

Le studio explique que les abonnés auront aussi un accès day-one aux futures sorties. La liste complète des jeux accessibles via ce nouveau service est disponible ici. Voilà qui pourrait en tous les cas décider certains joueurs, celles et ceux qui apprécient les créations du studio, évidemment, mais pas uniquement.

Ubisoft+ propose plusieurs offres et l’option la plus complète, Ubisoft+ Multi Access, est disponible aux possesseurs de Xbox. Une fois abonné(e), vous pouvez jouer sur n’importe quelle plateforme compatible. Par exemple, les utilisateurs peuvent se mettre sur leur partie sur Xbox avant de passer sur PC sans perdre leur progression. Le service est aussi disponible sur Amazon Luna, mais les consoles PlayStation en restent privées. Pour le moment tout du moins. Elles y auront droit ultérieurement. Si vous avez une console Sony, vous pouvez cependant vous abonner à une version plus restreinte du service baptisée Ubisoft+ Classics.

Une offre complète avec de nombreux avantages pour les amateurs des créations du studio

Ubisoft+ Multi Access offre plus que les versions basiques des jeux. Vous avez aussi accès à tous les DLC et autres avantages in-game. Vous obtenez aussi une réduction de 10 % sur tous vos éventuels achats in-game, si vous avez l’habitude, ou non, d’en effectuer.

Le service n’est pas encore accessible dans le monde entier, il est pour l’heure limité à une liste d’environ 100 pays – et la France en fait partie ! -. Si vous voulez vous abonner, sachez que Ubisoft+ Multi Access est proposé à 17,99 € par mois.