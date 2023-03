Apres les États-Unis, Amazon Luna arrive au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni

Amazon Luna débarque dans trois nouveaux pays. Le géant américain réussira-t-il où Google a échoué ?

Un an après avoir été lancé aux États-Unis, Amazon Luna arrive dans trois nouveaux pays. Dès aujourd’hui, le service de cloud gaming est disponible au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette extension marque la première fois que des clients en dehors des États-Unis auront la chance de tester Luna. Si vous êtes abonné(e) Prime, sachez que le géant américain offre un certain nombre de jeux chaque mois. La sélection du mois de mars comprend quatre titres, dont Megaman 11 et Trails from Zero.

Vous pouvez accéder à davantage du catalogue de Luna en souscrivant à des packs qu’Amazon appelle “Canaux”. Par exemple, le canal Luna+ propose des jeux comme Control, Street Fighter II et Tetris Effect. Les tarifs varient d’un pays à un autre, mais au Canada, par exemple, Luna+ est proposé au tarif de 13 $ par mois.

Il y a aussi un canal Ubisoft+ qui permet d’accéder à tous les jeux les plus populaires de l’éditeur, parmi lesquels Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion et Rainbow Six Extraction. Si vous avez déjà certains de ces jeux Ubisoft sur votre PC, sachez que vous pouvez en profiter sur Luna si vous avez un abonnement Amazon Prime ou Luna+.

Le géant américain réussira-t-il où Google a échoué ?

D’un point de vue plus global, l’annonce d’aujourd’hui de cette expansion à trois nouveaux pays, pays sur lesquels Stadia était disponible avant d’être fermé sans ménagement par Google en tout début d’année. Et si l’on en juge par le fait qu’Amazon a récemment retiré pas moins de 53 jeux de son catalogue Luna+, on peut dire que le service connaît des débuts déjà bien compliqués. Cette extension est un pas dans le bon sens pour aller toucher un public plus large. Espérons que Amazon réussira là où Google a échoué.