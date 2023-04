Xbox Remix Special Edition : une manette sans fil avec des matériaux recyclés

Microsoft se met à la manette écologique.

A défaut d’enchaîner les exclusivités qualitatives comme à son habitude, l’éditeur américain Microsoft continue d’alimenter son catalogue de manettes avec la Xbox Remix Special Edition. Outre un coloris vert-marron “rappelant la Terre” afin de réfléchir à notre impact sur la planète et aux moyens de le réduire, celle-ci se démarque par son procédé de fabrication (plastiques recyclés, matériaux regranulés ou regénérés) et son apparence unique pour chaque modèle (variations subtiles, tourbillons, marques, différentes textures).

A controller that is green… in more ways than one🌎

Compatible avec les consoles Xbox, les smartphones et le PC, la manette sans fil Xbox Remix Special Edition de Microsoft est actuellement en précommande au prix de 84,99 euros. La sortie est programmée pour le 18 avril prochain sur le Microsoft Store et le 25 avril prochain chez les autres revendeurs.

Daniel Ruiz, directeur marketing senior en charge des accessoires Xbox chez Microsoft, a déclaré :

La regranulation consiste à recycler les éléments des manettes Xbox One pour en faire un matériau pouvant être utilisé afin de créer de nouvelles manettes, tout en s’assurant de la solidité et des performances de ces dernières. Les résines recyclées sont constituées de matériaux recyclés comme des caches-phares, des containers à eau ou des CDs. En optant pour ces différents matériaux et en ajoutant une batterie rechargeable dans la manette, Xbox s’efforce d’utiliser moins de plastique neuf pour réduire la production de déchets. Notre but est d’accompagner nos fans dans cette aventure visant à promouvoir le développement durable à travers l’ensemble des produits Xbox. Nous nous sommes inspiré des paysages naturels et du monde qui nous entoure pour la conception de la manette Remix Special Edition. Les différentes couleurs faisant penser à la Terre créent un effet patchwork, les tons lumineux lui offrent un style riche mais plein de sérénité. Le vert clair du bouton Xbox, de la croix directionnelle et de l’avant de la manette s’inspire du lichen que l’on trouve dans les forêts pluviales tempérées du Pacifique. Les boutons de tranche, les gâchettes et les poignées affichent un motif topographique faisant référence aux paysages en constante évolution de la Terre et conservant la texture que vous aimez. La batterie rechargeable incluse vous permet de jouer sans utiliser de piles jetables. Rechargez votre manette pendant vos sessions de jeu ou après, une charge de 4 heures maximum vous permettra de profiter de jusqu’à 30 heures d’autonomie. Au bas de la manette, vous retrouverez un port jack 3,5 mm pouvant être utilisé pour connecter n’importe quel casque compatible.