Sony Interactive Entertainment : un chiffre d’affaires historique pour la marque PlayStation

Le chiffre d'affaires et le bénéfice opérationnel de PlayStation via Sony Interactive Entertainment ont augmenté respectivement de 53% et 25% grâce aux ventes des exclusivités first-party ainsi que de l'augmentation des stocks de PS5.

Malgré des taux de change défavorables et un impact financier lié à l’acquisition de Bungie, l’activité jeu vidéo de Sony Group Corporation retrouve des couleurs après une fin d’année 2021 ralentie par le manque de disponibilité de la PS5. Pour le dernier trimestre (avril-décembre), Sony Interactive Entertainment a réalisé un chiffre d’affaires de 18,1 milliards d’euros pour un bénéfice opérationnel de 1,5 milliards d’euros.

Sony sold a record number of Playstations last quarter, paving the way for a profit outlook hike https://t.co/uK2Gw32uOw — Bloomberg (@business) February 2, 2023

Si la PS5 accuse encore un retard de 5,6 millions de consoles face à la PS4, Sony Interactive Entertainment est confiant suite aux dernières ventes (12,8 millions de PS5 ont été distribuées dans le monde à ce stade de l’année fiscale) au point de viser les 19 millions de consoles écoulées (au lieu de 18 millions : réhausse d’un ancien objectif) entre janvier et mars, ce qui signifie que le constructeur japonais espère distribuer 6,2 millions durant cette période. Une prestation commerciale qui révèlerait de l’inédit étant donné que le record de la PS4 est de 3,5 millions début 2016.

Les derniers chiffres et statistiques de Sony Interactive Entertainment

7,1 millions de PS5 ont été vendues au cours du trimestre et le nombre cumulé de consoles vendues à la fin de décembre 2022 a dépassé les 32 millions

Le pourcentage d’utilisateurs de PS5 dans le nombre d’utilisateurs actifs mensuels en décembre 2022 a augmenté à environ 30%

Les mesures d’engagement des utilisateurs qui sont passés de la PS4 à la PS5, telles que leur taux d’abonnement au PS Plus, le temps de jeu et le montant moyen des dépenses sont nettement plus élevés que lorsqu’ils jouaient sur PS4

Près de 30% des utilisateurs actifs mensuels de la PS5 sont des utilisateurs qui n’ont jamais possédé de PS4

Plus de 70 millions d’utilisateurs sont encore sur PS4

Bien que le temps de jeu total de tous les utilisateurs de PlayStation au cours du trimestre ait baissé de 3 % en glissement annuel, il a augmenté de 6% par rapport au trimestre précédent, et de 14% en décembre par rapport au mois précédent

112 millions d’utilisateurs mensuels actifs sur le PlayStation Network (en hausse si on compare à l’an dernier)

Le nombre total d’utilisateurs de PlayStation Plus s’élevait à 46,4 millions au troisième trimestre, contre 48 millions un an plus tôt, mais en hausse par rapport aux 45,5 millions du trimestre précédent (cela signifie que le nombre d’abonnés à PlayStation Plus a encore diminué de près d’un million d’utilisateurs depuis le lancement du service remanié en juin 2022)

Le chiffre d’affaires des abonnements au PlayStation a atteint un nouveau record (864 millions d’euros contre 724 millions d’euros un an plus tôt)

86,5 millions de jeux PlayStation ont été vendus entre octobre et décembre 2022, dont 20,8 millions de jeux PlayStation Studios

Le chiffre d’affaires du software (physique/numérique/microtransaction) est en forte hausse (4,2 milliards d’euros contre 3,2 milliards d’euros) mais le volume des ventes de jeux est en baisse par rapport au dernier trimestre 2021 (92,7 millions)

God of War Ragnarök a été vendu à plus de 11 millions d’exemplaires au cours des 10 semaines qui ont suivi sa sortie, ce qui en fait le titre first-party le plus rapidement vendu de tous les temps

62% des ventes de jeux PS5 et PS4 se font en numérique plutôt qu’en physique

La contribution des ventes de logiciels pour PC est en constante augmentation grâce à des licences populaires comme God of War, Spider- Man, Uncharted et The Last of Us

Les précommandes sont en constante augmentation pour l’extension Destiny 2 : Lightfall

Des titres forts pour les first-party et third-party sont attendus d’ici les prochains mois sur PS5