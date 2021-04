Sony Interactive Entertainment se développe dans l’eSport avec la NBA 2K League

Le partenariat pluriannuel historique entre la NBA 2K League et Sony Interactive Entertainment va mettre en avant la PS5 pendant les matchs et les événements compétitifs.

En plus de devenir la console officielle de la NBA 2K League pour sa quatrième saison (et plus), la PS5 de Sony sera le host officiel du prochain NBA 2KL Three for All Showdown qui aura lieu du vendredi 9 au samedi 10 avril à 2h (heure française). Le tournoi en ligne de 3 contre 3 réunira des joueurs de la NBA 2K League, des fans et des influenceurs. Les fans pourront regarder les matchs de la NBA 2KL Three for All Showdown sur les chaînes Twitch et YouTube de la NBA 2K League.

Dominate on the court and win big 🏀 The NBA 2K21 PlayStation Tournaments: Three For All Showdown Qualifier kicks off April 5: https://t.co/V1oAx3MnKF pic.twitter.com/1ulqFHHwkx — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2021

“Les joueurs de la NBA 2K League sont les meilleurs au monde dans leur domaine, il est donc normal qu’ils s’affrontent sur le meilleur équipement de jeu au monde. PlayStation est un leader mondial de longue date dans le domaine du divertissement interactif, et nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de son expertise et de sa technologie en matière de jeux pour créer une expérience optimale avec notre compétition“, a déclaré Brendan Donohue, président de la NBA 2K League. Dans les mois à venir, Sony Interactive Entertainment et la ligue eSport de NBA 2K collaboreront sur une série de contenus personnalisés qui seront diffusés pendant les émissions de la NBA 2K League et sur les réseaux sociaux de cette dernière. Enfin, des tournois mondiaux pour les fans avec des récompenses autour de la 2K League seront organisés tout au long de ce partenariat.

Les FIA Certified Gran Turismo Championships sont de retour

Toujours dans le domaine de l’eSport, Sony Interactive Entertainment officialise la quatrième édition des FIA Certified Gran Turismo Championships par la voix de Kazunori Yamauchi, créateur de la licence Gran Turismo et président de Polyphony Digital : “En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous ne pouvons profiter de l’atmosphère de nos World Tours et ne sommes pas en mesure de rencontrer nos merveilleux concurrents en personne, mais nous avons la chance de pouvoir mettre nos nouvelles idées à l’épreuve et de pouvoir poursuivre l’ascension des FIA Gran Turismo Championships en ligne. Nous sommes heureux d’expérimenter un nouveau format cette année, et le développement de nos diffusions et de nos productions intègre désormais de nouvelles technologies qui nous permettront de faire profiter notre communauté de courses toujours plus excitantes. Si nous avons hâte de retrouver notre public et les concurrents, nous pensons qu’il est nécessaire que les championnats se déroulent intégralement en ligne en 2021. Je souhaite bonne chance à tous les pilotes qui prendront part à la compétition. Les FIA Gran Turismo Championships débuteront le mercredi 21 avril 2021. Si vous souhaitez concourir, rendez-vous dans la section Sports Mode de GT Sport, vous trouverez toutes les conditions de participation.”

The FIA Certified Gran Turismo Championships return April 21. Details on its new format and upcoming events: https://t.co/9J8DKuh8PJ pic.twitter.com/DRjALF879c — PlayStation (@PlayStation) April 5, 2021