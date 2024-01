Sony dévoile un casque spatial pour propulser le nouveau concept du “métavers industriel”

Lors du CES 2024, Siemens a présenté un appareil conçu pour "résoudre des problèmes concrets". Quels types de problèmes cet appareil est-il censé résoudre ?

Tl;dr Sony dévoile son nouveau casque de réalité mixte.

L’appareil est développé en collaboration avec Siemens.

Le casque cible les environnements industriels et professionnels.

Red Bull Racing serait l’un des premiers utilisateurs de la technologie.

Le futur de la réalité mixte dévoilé par Sony

Peu de temps après avoir fait monter la pression sur son nouvel appareil de “création de contenu spatial” lors du CES 2024, Sony nous offre un aperçu plus détaillé du dispositif lors de la keynote de Siemens à Las Vegas.

Une vision commune pour un “métavers industriel”

Sony et Siemens unissent leur force autour de ce projet. L’appareil s’insère dans une vision plus large d’un « métavers industriel » où la réalité mixte joue un rôle central dans les processus de fabrication et de conception des entreprises. Le nom précis de l’appareil reste encore à définir, mais Siemens a indiqué que le casque serait disponible à partir de « fin 2024 ».

Caractéristiques du nouvel appareil

L’appareil, doté de « micro-écrans OLED 4K » selon Siemens, s’accompagne de contrôleurs au design inhabituel. L’un semble se porter sur le doigt et l’autre, plus grand, ressemble davantage à un contrôleur VR typique.

Potentiel de la technologie

Les deux entreprises ont également montré un certain nombre de cas d’utilisation potentiels de la technologie. Par exemple, les équipes d’ingénierie et de design de Red Bull Racing utiliseront le casque pour visualiser le poste de pilotage d’une voiture de Formule 1.

La destinée de l’appareil

Contrairement à ce que certains auraient pu espérer, ce nouvel appareil de Sony n’a pas pour vocation de concurrencer l’Apple Vision Pro destiné au grand public. Il s’agit plutôt d’un outil visant à faciliter la collaboration entre humains et intelligence artificielle pour résoudre des problèmes concrets dans un espace immersif, comme l’a défini le Dr. Roland Busch, CEO de Siemens.