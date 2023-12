Finalement, Sony ne supprimera pas vos contenus Discovery achetés sur PlayStation

Un accord de licence de dernière minute permettra leur maintien après le 31 décembre.

Tl;dr Sony a suspendu la suppression des émissions Discovery sur le PlayStation Store.

Environ 1200 titres auraient été affectés par le retrait.

Le retrait aurait été un problème de licence avec les fournisseurs de contenu.

Cet incident soulève des questions sur la notion de propriété à l’ère numérique.

L’interruption inattendue de Sony

Sony vient de communiquer une nouvelle rassurante pour tous ceux qui avaient acheté des émissions de Discovery Channel sur le PlayStation Store. Contre toute attente, l’entreprise a annoncé qu’elle ne supprimerait plus les émissions du réseau d’ici au 31 décembre comme elle l’avait prévu, grâce à des accords de licence mis à jour.

La raison de la suppression

Plus tôt ce mois-ci, Sony a déclaré qu’elle était en train de retirer les émissions Discovery de PlayStation et qu’elle supprimait même “tout titre acheté de votre bibliothèque” en conséquence de problèmes d’accords de licences de contenu avec ses fournisseurs. Il semble que les émissions de Discovery disponibles sur le PlayStation Store, y compris MythBusters, Deadliest Catch et Cake Boss, se sont retrouvées impliquées dans cette tourmente.

Les implications de la décision de Sony

La potentialité de ce retrait concernerait environ 1200 titres et les utilisateurs n’auraient eu droit à aucun remboursement. Cette déclaration surprenante a été faite peu après que Warner Bros Discovery, le propriétaire de Discovery Channel, a révélé dans un rapport financier la perte de 2,5 millions d’abonnés en l’espace de six mois sur son service de streaming principal Max.

Les questions soulevées par cet incident

Cet incident met en lumière une problématique majeure de l’ère numérique : qu’implique réellement la notion de possession lorsqu’on achète du contenu numérique ? Nous pourrions supposer que l’achat numérique donne un accès perpétuel à un contenu, en l’absence de support physique susceptible d’être endommagé ou perdu. Or, “comme le démontre cet incident, ce n’est pas du tout le cas”, et l’on ne peut qu’espérer que les réseaux et les fournisseurs de contenu ne changent jamais leurs accords de licence.