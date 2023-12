Vers une fusion entre Warner Bros. Discovery et Paramount ?

Une fusion potentielle entre Warner Bros. Discovery et Paramount Global est en discussion, ce qui pourrait avoir des conséquences majeures pour l'industrie du divertissement. Quels seraient les impacts de cette fusion sur le paysage du divertissement ?

Tl;dr Warner Bros. Discovery et Paramount Global envisagent une fusion.

Les deux entreprises possèdent de nombreuses marques de divertissement.

La fusion pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur l’industrie du divertissement.

Une fusion pourrait entraîner une fusion de leurs principaux services de streaming.

Une fusion majeure dans l’industrie du divertissement

Selon les informations obtenues, Warner Bros. Discovery et Paramount Global, deux géants de l’industrie du divertissement, seraient en discussions pour une éventuelle fusion. Ces deux sociétés sont elles-mêmes le résultat de fusions récentes. Warner Bros. Discovery est née de la fusion en 2022 entre WarnerMedia et Discovery, Inc. tandis que Paramount Global est issue de la fusion de 2019 entre CBS Corporation et Viacom.

Un éventuel rapprochement entre géants

D’après Axios, les PDG des deux compagnies, Bob Bakish de Paramount Global et David Zaslav de Warner Bros. Discovery, se seraient rencontrés récemment pour discuter de cette possibilité. Il est important de noter qu’en cas de fusion, les deux entreprises ne seraient pas sur un pied d’égalité, la valeur de Warner Bros. Discovery étant estimée à 29 milliards de dollars et celle de Paramount Global à 10 milliards de dollars.

Des conséquences potentiellement majeures pour l’industrie du divertissement

Si cette fusion devait se produire, elle donnerait naissance à un acteur puissant dans l’industrie du divertissement. En effet, Warner Bros. Discovery possède de nombreuses marques de renom, dont DC, HBO, CNN Worldwide, TNT Sports et le service de streaming Max. De son côté, Paramount Global détient entre autres les marques BET, VH1, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network, Showtime et le service de streaming Paramount+.

Des répercussions possibles sur les services de streaming

Cette fusion pourrait également entraîner une fusion de leurs principaux services de streaming, avec des conséquences similaires à celles observées lors de la fusion Warner Bros. Discovery. Cela pourrait également inciter d’autres entreprises de divertissement à envisager des fusions similaires. Bien qu’il soit encore trop tôt pour confirmer ces informations, une telle fusion aurait sans doute un impact majeur et imprévisible sur l’industrie du divertissement.