Warner Bros. Discovery et Paramount se font la guerre pour les droits de diffusion de South Park

Si l’accord pour un film South Park décroché par Paramount+ pouvait vous sembler étrange alors que HBO Max s’était offert les droits d’exclusivité de la série, sachez que vous n’êtes pas seul(e). Warner Bros. Discovery (WBD) a attaqué Paramount Global en justice, l’accusant d’avoir enfreint les accords du contrat de 2019 à 500 millions de dollars conférant à HBO Max les droits de diffusion de South Park. WDB affirme que Paramount avait “toujours prévu” d’attirer les utilisateurs vers son service non seulement en proposant de nouveaux contenus spéciaux, mais aussi en trichant sur les contenus promis pour les saisons régulières.

South Park au centre d’une grande bataille entre Paramount et Warner Bros. Discovery

HBO Max avait initialement promis trois nouvelles saisons de 10 épisodes chacune. Cependant, le fournisseur explique n’avoir reçu que 8 épisodes pour les deux saisons déjà livrées et que la prochaine n’en compte que 6, trop court là encore. De plus, Paramount aurait utilisé une “supercherie verbale” pour rebaptiser le contenu en tant que films ou événements pour ne pas avoir à transmettre les vidéos à son concurrent.

Dans un communiqué transmis à Engadget, Paramount affirme que ce dossier est “sans fondement”. L’entreprise maintient qu’elle respecte toujours le contrat malgré le fait que Warner ne s’est pas acquitté des frais de licence pour les épisodes de South Park déjà livrés. Contacté sur le sujet, WBD n’a pas encore répondu.

Qui aura le fin mot de cette histoire ?

Cette action en justice n’est pas si étonnante. WBD, feu WarnerMedia, a toujours voulu amasser autant de contenu que possible pour HBO Max avant son lancement en 2020, avec, notamment, Friends et Doctor Who. Que Paramount a violé ou non son contrat, le contenu South Park sur Paramount+ fait fondre l’avantage sur ce même contenu de HBO Max, vous n’avez ainsi plus à utiliser ce service si vous voulez regarder les toutes dernières aventures de Cartman et ses amis.

Paramount, de son côté, a de nombreuses raisons de contester ce dossier. Avec 43 millions d’utilisateurs au printemps dernier, Paramount+ est florissant quand des géants comme Netflix sont dans une période délicate. Difficile de savoir précisément le rôle de South Park dans cette croissance, mais l’entreprise n’a aucune envie d’abandonner les droits de diffusion de l’une de ses séries les plus populaires (Paramount détient Comedy Central) sans se battre.