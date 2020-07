Sony Corporation investit 250 millions de dollars dans le capital d’Epic Games

Le géant nippon de l'électronique a décidé d'acquérir une participation minoritaire dans l'éditeur américain Epic Games par l'intermédiaire d'un investissement stratégique de 250 millions de dollars.

L’investissement de la maison-mère de Sony cimente une relation déjà étroite entre les deux sociétés et va permettre d’élargir leur collaboration à travers le portefeuille de produits et de divertissement de premier plan de Sony ainsi que la plateforme de divertissement social et l’écosystème numérique d’Epic Games afin de créer des expériences uniques pour les consommateurs et les créateurs.

Sony invests $250m in Epic Gameshttps://t.co/I4r9amixxY — GamesIndustry (@GIBiz) July 9, 2020

Cette belle relation s’était illustrée en mai dernier lorsque Epic Games a dévoilé une démo technique de l’Unreal Engine 5 sur PS5, dans le cadre du Summer Game Fest, qui a mis en évidence certaines des capacités technologiques de la nouvelle console de la société japonaise. L’accord est important pour Sony car il a besoin d’alliés pour la “guerre des consoles”.

Sony renforce ses relations avec Epic Games

“La puissante technologie d’Epic dans des domaines tels que les graphismes les place au premier plan du développement de moteurs de jeux avec Unreal Engine et d’autres innovations. Il n’y a pas de meilleur exemple de cela que Fortnite. Grâce à notre investissement, nous explorerons les opportunités de collaboration avec Epic pour ravir et apporter de la valeur aux consommateurs et à l’industrie en général, non seulement dans les jeux, mais également dans l’ensemble du paysage du divertissement numérique qui évolue rapidement“, déclare Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Corporation

“Sony et Epic ont tous deux créé des entreprises à l’intersection de la créativité et de la technologie, et nous partageons une vision des expériences sociales en 3D en temps réel qui mène à une convergence des jeux, des films et de la musique. Ensemble, nous nous efforçons de construire un écosystème numérique encore plus ouvert et accessible pour tous les consommateurs et créateurs de contenu“, a ajouté Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games.