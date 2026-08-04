Smart TV : l’alerte cybersécurité qui pousse Samsung à agir

Après une alerte sécurité, Samsung va bannir des apps de Smart TV capables de partager votre connexion avec des inconnus, en arrière-plan.

En bref Samsung bloque les apps de Smart TV utilisant des proxys résidentiels après des alertes de cybersécurité.

Certaines applications pouvaient transformer les téléviseurs en relais de trafic sans que les utilisateurs le sachent.

Le problème touche tout le secteur, avec des risques de collecte de données et de réseaux malveillants.

Samsung change ses règles, et ce n’est pas pour rien. Le groupe dit avoir déjà bloqué les nouvelles apps de Smart TV intégrant des fonctions de proxy résidentiel, et travaille maintenant à retirer celles qui sont encore présentes sur sa boutique.

Samsung coupe enfin le robinet

Derrière ce ménage, il y a une recherche publiée par Mnemonic, société norvégienne de cybersécurité. Son constat n’est pas joli. Des apps parfois très basiques, réduites à quelques lignes de code, servent surtout de coquilles pour charger du contenu depuis un site externe, par exemple un jeu. Le souci, c’est qu’un contrôle de l’app ne voit alors pas forcément ce qui tournera vraiment une fois le contenu chargé. Harrison Sand, consultant en sécurité offensive chez Mnemonic, résume l’idée avec une formule qui claque : « Ce qui a été vérifié n’est pas forcément ce qui tourne ».

Le cas Pac-Man qui pique un peu les yeux

Le détail qui fait mal, c’est qu’au moins une app concernée n’était pas cachée dans un coin. Un simple jeu Pac-Man, mis en avant par Samsung dans sa sélection Editor’s Choice, contenait du code de Bright Data, société israélienne spécialisée dans les réseaux de proxies.

En fouillant le système d’une TV Samsung rootée, Sand a vu ce code se charger à l’ouverture du jeu. Pas de panique immédiate, quand même. D’après lui, la TV ne devient pas automatiquement un nœud de sortie. Le code reste inactif jusqu’à l’acceptation d’un écran de consentement, puis il peut tourner en arrière-plan jusqu’à la suppression de l’app.

Pourquoi ces proxies font si peur ?

Un resproxy, en gros, laisse un tiers faire passer son trafic web par votre connexion domestique. Ce n’est pas illégal par nature. On s’en sert pour contourner la censure, et des entreprises de l’IA y ont recours pour aspirer des données publiques à grande échelle.

Mais ce genre de réseau traîne une sale réputation. Des acteurs malveillants s’en servent aussi pour masquer des attaques ou des vols de données derrière une adresse résidentielle banale. Et comme le trafic est généralement chiffré, l’inspecter devient presque impossible. Résultat, les boîtes de cybersécurité voient passer un flux qui ressemble à celui d’un foyer ordinaire. Sauf que ce n’est pas un foyer ordinaire.

Un problème qui dépasse Samsung

Certaines apps visées revendiquent des installations sur des centaines de millions de téléviseurs. C’est là que le sujet devient franchement moins anecdotique. Sand prévient qu’un simple changement de code côté serveur pourrait activer d’un coup une masse énorme de TV en botnet potentiellement malveillant.

En observant le trafic qui passait par son propre téléviseur, il dit avoir repéré des indices de scraping massif de profils LinkedIn et de collecte de données pour l’entraînement de modèles d’IA. Il précise aussi n’avoir vu qu’une petite partie de ce qui transitait sur le réseau de Bright Data, qui n’a pas répondu.

Et Samsung n’est pas seul. Le mois dernier, LG annonçait déjà l’interdiction de ces apps après la découverte d’un chiffre assez violent, environ 42% des apps de son store enrôlaient la TV dans un réseau proxy. Là, on parle d’un vrai problème de plateforme.