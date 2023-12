Sebastian Stan se métamorphose en Donald Trump : des photos déconcertantes sur le plateau de The Apprentice

Le film The Apprentice va mettre en scène le comédien roumano-américain Sebastian Stan dans la peau de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis.

Tl;dr Sebastian Stan se transforme en Donald Trump pour le film The Apprentice.

Le film raconte la vie de Trump en tant qu’homme d’affaires immobilier.

Le réalisateur Ali Abbasi et l’auteur Gabriel Sherman sont à la tête du projet.

L’acteur Jeremy Strong joue le rôle du mentor de Trump, Roy Cohn.

Sebastian Stan joue Donald Trump dans The Apprentice

Sebastian Stan, connu pour son rôle dans Captain America, incarne Donald Trump dans le film biographique à venir, The Apprentice. Le film, qui a commencé son tournage en novembre dernier, se concentre sur l’ascension de Trump en tant qu’homme d’affaires immobilier dans les années 1970 et 1980. La date de sortie du film reste pour l’instant inconnue.

Des images troublantes de Sebastian Stan en Trump

Le magazine Page Six a récemment publié des photos de Stan, arborant une coiffure similaire à celle de l’ancien Président, assis sur un banc à New York. Ces images soulignent à quel point le choix de Stan pour le rôle est approprié, et laisse entrevoir la performance convaincante qu’il pourrait livrer en jouant le personnage controversé.

See Sebastian Stan transform into Donald Trump for upcoming film ‘The Apprentice’ https://t.co/ipaQ5qVpfK pic.twitter.com/mgzEoaJrzV — Page Six (@PageSix) December 4, 2023

Une équipe de production prometteuse

The Apprentice est réalisé par Ali Abbasi, qui a notamment travaillé sur la fin de la première saison de The Last of Us et le film de 2022, Holy Spider. Il s’associe à l’auteur Gabriel Sherman, connu pour son livre de 2014, The Loudest Voice in the Room, une biographie de l’ancien président de Fox News, Roger Ailes.

Un casting de talent

Le casting du de The Apprentice comprend également Jeremy Strong, membre de la distribution de Succession, qui joue le rôle de Roy Cohn, le mentor de Trump. Maria Bakalova, connue pour avoir prêté sa voix à Cosmo le chien de l’espace dans Guardians of the Galaxy Vol. 3, interprète Ivana Trump, la première femme de l’ancien président des États-Unis.