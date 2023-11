Scarlett Johansson attaque en justice l'app IA qui a cloné sa représentation numérique. La loi n'est pas encore totalement établie sur le sujet.

L’actrice Scarlett Johansson attaque en justice un développeur d’application IA pour avoir utilisé son image dans une publicité sans permission. Ce clip de 22 secondes faisait la promotion d’un logiciel de retouche d’image IA baptisé Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, il utilisait une version générée par intelligence artificielle de la voix et l’image de Scarlett Johansson.

La publicité montrait un extrait légitime de l’actrice dans un clip behind-the-scenes de Black Widow, lui faisant dire : “What’s up guys? It’s Scarlett and I want you to come with me…” La vidéo montrait ensuite des photos générées par IA et une version clonée de sa voix faisant la promotion de l’app IA. Sous la publicité, une mention textuelle indiquait : “Images produced by Lisa AI. It has nothing to do with this person.” Plusieurs apps Lisa AI créées par Convert Software sont encore disponibles sur l’App Store et Google Play, selon Variety, mais la publicité n’est plus disponible sur X.

Scarlett Johansson a décidé de “gérer la situation au niveau légal”, déclarait son avocat Kevin Yorn. “Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Selon nos habitudes face à ce genre de circonstances, nous allons gérer la situation avec toutes les options légales que nous avons à disposition”, ajoutait-il.

Scarlett Johansson est l’un des visages, et l’une des voix, les plus connus de Hollywood, elle est notamment la représentante de sociétés de luxe comme Dolce & Gabbana et Louis Vuitton. Il est difficile, dans ces circonstances, d’imaginer que quelqu’un tente ce genre de manipulation, si cette accusation est avérée (et ce n’est pas franchement exceptionnel quand on voit la qualité des publicités sur X).

La loi n’est pas encore totalement établie sur le sujet

Utiliser l’intelligence artificielle pour cloner les images de célébrités est un phénomène relativement nouveau, les actions légales face à ces opérations sont encore maigres. Dans une affaire récente, l’acteur Tom Hanks avait averti ses fans sur les réseaux sociaux que des vidéos utilisant des versions IA de son image étaient utilisées pour faire la promotion de divers produits.

Bien que ces actions soient encore dans un relatif flou juridique, certains États ont déjà des lois en place autour des droits à la vie privée, la Californie, par exemple, permettant des actions au civil pour toute utilisation non autorisée dans la promotion “du nom, de la voix, de la signature, de la photo ou de la représentation” de quelqu’un.