Just Cause : le thriller juridique avec Scarlett Johansson revient en série

Amazon Prime Video s'offre Scarlett Johansson pour Just Cause, le remake moderne du film éponyme basé sur le roman de John Katzenbach.

Dans l’adaptation télévisée de Just Cause pour la plateforme de streaming Amazon Prime Video, le protagoniste masculin du livre, Matt Cowart, éditorialiste d’un journal de Miami, subit un changement de sexe, tandis que Scarlett Johansson interprète le rôle principal féminin, Madison “Madi” Cowart, une journaliste en difficulté pour un journal de Floride envoyée pour couvrir les derniers jours d’un détenu dans le couloir de la mort. Pour le film américain réalisé par Arne Glimcher, sorti en 1995, elle a incarné le personnage Katie Armstrong.

EXCLUSIVE: In her first major foray into television, Scarlett Johansson is set to star in and executive produce ‘Just Cause,’ a thriller limited series based on John Katzenbach’s 1992 novel https://t.co/2ncu6FVgGA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 28, 2022

La série télévisée Just Cause est écrite par Christy Hall (I’m Not OK With This, Daddio). Elle assure la production exécutive du projet supervisé par Warner Bros Television et Amazon Studios aux côtés de Scarlett Johansson, Jonathan Lia, Keenan Flynn et Zara Duffy de These Pictures.

Scarlett Johansson dans le film Just Cause