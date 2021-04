Save Our Squad : David Beckham s’invite dans une série originale de Disney+

L'ancienne gloire du football britannique David Beckham va faire le show pour Disney et sa plateforme de streaming.

Produite par Twenty Twenty et Studio 99, soutenus par Warner Bros, la série télévisée Save Our Squad de Disney+ mettra en scène David Beckham (Goal, The Man from UNCLE, King Arthur – Legend of the Sword) dans son propre rôle. Ce dernier va retourner sur les terrains de football de l’est de Londres où il jouait lorsqu’il était enfant. Il sera le mentor d’une jeune équipe qui se bat pour survivre dans une ligue locale. “Elle sera passionnante, dramatique, édifiante et pleine de cœur et de courage – tout ce que David avait à l’époque dans son jeu“, annonce Sean Doyle, producteur exécutive et directeur des programmes non-scénarisés de la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles.

David Beckham, du grand au petit écran

L’ancienne star de Manchester United, du Real Madrid, du Los Angeles Galaxy ou encore du Paris Saint-Germain a déclaré que “l’opportunité de redonner à ces communautés qui lui ont tout donné en tant que mentor est incroyable”. La production de cette docu-série débutera en principe cet été après plusieurs semaines de discussion sachant que les membres de l’équipe ont fait un casting à Hackney Marshes, un haut lieu du football de base à Londres. Plusieurs grands noms du ballon rond pourraient faire des apparitions.