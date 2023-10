Sauvegardez vos screenshots et vidéos Xbox avant que Microsoft ne les supprime.

Microsoft ne vous permettra de garder ad vitam æternam vos clips et vos captures d’écran sur le Xbox Network. Dans un post sur son blog, l’entreprise annonce qu’elle commencera à supprimer les contenus vieux de plus de 90 jours. Si vous êtes attaché(e) à ces instants de jeu, vous auriez tout intérêt à commencer à les sauvegarder ailleurs.

Vous pouvez sauvegarder vos captures Xbox sur un disque externe ou les envoyer sur OneDrive. Pour le faire depuis votre Xbox, appuyez sur le bouton Xbox sur votre manette et allez dans Mes jeux et apps > Voir tout > Apps > Captures. Sur cette page, sélectionnez Gérer, puis sélectionnez toutes les captures. Ensuite, vous pouvez opter pour Envoyer vers OneDrive pour les stocker sur le cloud. Pour la plupart des gens, c’est une bonne option, tant que vous avez suffisamment de place sur OneDrive, évidemment. Si vous avez un compte gratuit, vous avez 5 Go de stockage.

Vous pouvez aussi brancher un disque dur externe ou une clef USB sur votre Xbox. Sélectionnez toutes les captures et choisissez Copier vers un disque externe pour les y envoyer.

Vous pouvez aussi décider de les supprimer si vous n’en avez pas besoin. Pour ce faire, sélectionnez les captures à effacer, puis Supprimer.

Envoyer les nouvelles captures sur un disque externe

Pour celles et ceux qui ne veulent pas s’ennuyer à sauvegarder leurs captures manuellement régulièrement, la meilleure alternative reste de les enregistrer directement sur un disque externe. Microsoft recommander d’utiliser un disque USB 3.0 ou plus rapide, surtout si vous voulez enregistrer des vidéos.

Lorsque le disque est branché, appuyez sur le bouton Xbox sur la manette et naviguez dans Profil et système > Paramètres > Système > Stockage. Sélectionnez ensuite votre disque externe sur cette page et choisissez Définir comme emplacement de la capture d’écran. Gardez le disque branché quand la console est allumée. La prochaine fois que vous prendrez une capture d’écran ou enregistrerez une vidéo, votre Xbox l’enregistrera directement sur ce disque.

Sauvegarder les captures sur votre PC

Si votre appareil de jeu principal est votre PC, vous pouvez appuyer sur Windows + G pour lancer la Windows Game Bar. Allez sur le menu Widgets et cliquez sur Galerie. Sélectionnez les captures ou clips depuis cette page et cliquez sur Ouvrir l’emplacement des fichiers.

Cette action vous emmènera là où les captures sont enregistrées. Vous pouvez copier rapidement ces fichiers sur votre disque de sauvegarde ou les envoyer vers le service de stockage cloud de votre choix.