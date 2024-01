“Sand Land”, l’adaptation vidéoludique du manga d’Akira Toriyama, sort le 26 Avril

La promesse est grande pour les fans de l'auteur du cultissime Dragon Ball.

Tl;dr Le jeu vidéo Sand Land de Bandai Namco sortira le 26 avril.

Adaptation d’un manga d’Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball.

Le jeu met l’accent sur la personnalisation des véhicules.

Disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.

Une nouvelle adaptation de manga en jeux vidéo

Bandai Namco, le géant du divertissement numérique, a enfin annoncé la date de sortie de son très attendu jeu vidéo Sand Land : ce sera le 26 avril. Adaptation d’un manga classique, le jeu est l’œuvre de l’illustre artiste Akira Toriyama. Rappelons que c’est le même Akira Toriyama qui est à l’origine de Dragon Ball et qui a également conçu les dessins des personnages pour Chrono Trigger et de nombreuses entrées dans la série Dragon Quest.

Une aventure post-apocalyptique

Sand Land, dont l’histoire remonte à l’an 2000, suit les aventures de Beelzebub, le fils littéral du Diable, qui explore un monde désertique accompagné d’un shérif humain et d’un voleur démoniaque. Le jeu semble être une reconstitution fidèle de l’anime, sous la forme d’un RPG d’action effréné.

La personnalisation des véhicules, un aspect central du jeu

Un aspect fort du jeu est l’emphase mise sur la personnalisation des véhicules, exigence dictée par l’immensité du désert à parcourir, nécessitant ainsi divers modes de transport. Ceci vous permet de fusionner différentes armes et composants pour améliorer les performances ou offrir des avantages tactiques uniques. Votre premier véhicule sera une simple voiturette de golf, clin d’œil respectueux à la matière d’origine.

Disponibilité

Les amateurs pourront se procurer Sand Land sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ou encore sur PC, les précommandes étant d’ores et déjà disponibles. Plusieurs versions collector offrent des options variées allant de l’édition standard, incluant uniquement le jeu de base, à l’édition Deluxe comprenant divers ajouts numériques et autocollants, sans oublier l’édition Collector avec des cartes postales et un emballage Steelbook en plus.