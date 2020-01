Samsung commercialisera la première tablette 5G au monde au premier trimestre

La 5G commence à faire son apparition. Les infrastructures se mettent en place, lentement mais sûrement. Les premiers smartphones compatibles arrivent entre les mains du grand public. Et ce n'est évidemment que le début de cette génération de connectivité...

2019 a vu l’arrivée sur le marché des premiers smartphones compatibles 5G mais malheureusement, le marché des tablettes, lui, est resté plus que silencieux. Cela étant dit, si vous cherchez une tablette compatible avec cette cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Samsung vient de confirmer que, durant le premier trimestre 2020, le géant sud-coréen commercialisera la toute première tablette 5G du monde.

Samsung commercialisera la première tablette 5G dans le courant du trimestre

La tablette en question sera la Samsung Galaxy Tab S6 5G. Son lancement se fera, comme souvent, en plusieurs étapes. Elle sera tout d’abord lancée en Corée du Sud avant, on l’imagine, d’être commercialisée dans d’autres pays du globe. En terme de spécifications, cette tablette sera en tous points similaire à la Galaxy Tab S6 classique, la seule différence étant donc sa prise en charge de la connectivité 5G. Une petite différence qui fait toute la différence, surtout en ce qui concerne le tarif…

Un lancement d’abord réservé à la Corée du Sud

Au cas où vous entendriez parler de cette tablette pour la toute première fois, sachez qu’il est question d’un écran de 10,5 pouces d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855. Elle sera disponible en plusieurs options de RAM et de stockage. 6 ou 8 Go de RAM, au choix, et 128 ou 256 Go de stockage. Cela étant dit, il se pourrait tout à fait que Samsung prenne la décision de procéder à quelques améliorations techniques pour rester davantage dans les critères d’un appareil relativement haut de gamme que l’on attendrait en 2020. Dans tous les cas, si vous attendez une tablette compatible 5G, peut-être aurons davantage de détails durant le CES 2020, notamment au sujet du tarif de la bête et de sa disponibilité dans le reste du monde, et pourquoi pas en France.