Salesforce lâche 3,6 milliards de dollars pour muscler ses agents IA

Salesforce rachète Fin, ex-Intercom, pour renforcer Agentforce. Un gros move dans la bataille des agents IA pour le service client.

En bref Salesforce rachète la technologie Fin pour renforcer Agentforce, sa plateforme d’agents IA capables d’automatiser des tâches de support client pour les entreprises.

Fin apporte une IA déjà opérationnelle et multicanal, capable de gérer des interactions clients sur chat, email, WhatsApp, téléphone ou SMS, au-delà d’un simple chatbot.

L’intégration devrait se faire progressivement et sans bouleverser les clients, Salesforce cherchant surtout à accélérer ses capacités en IA appliquée au service client.

La bataille des agents IA se joue aussi au support client, et Salesforce vient de sortir le chéquier. Le groupe a annoncé le rachat de Fin pour environ 3,6 milliards de dollars, avec une idée simple, récupérer une techno déjà solide pour muscler Agentforce, sa plateforme d’entreprise dédiée aux agents IA. Un move logique, et franchement pas discret.

La guerre des agents IA passe par le support client

Chez Salesforce, le message est limpide. L’entreprise veut utiliser à la fois l’équipe et la technologie de Fin pour améliorer Agentforce, ce service qui permet aux sociétés de créer des agents IA personnalisés capables d’automatiser des tâches.

Marc Benioff a résumé ça en expliquant que Fin apportait une technologie éprouvée, une vraie culture de la réussite client et une équipe IA capable de compléter Agentforce avec des fonctions puissantes de service client. L’idée, selon lui, est d’aider les entreprises de toute taille à aller plus vite vers des résultats mesurables à grande échelle. Bref, Salesforce veut du concret, pas juste une démo qui claque en keynote.

Fin apporte déjà du concret, pas juste une promesse

Si le nom vous dit quelque chose, c’est normal. Fin, anciennement Intercom d’après la source, propose un agent IA capable de traiter des demandes clients sur plusieurs canaux.

On parle ici de Slack, du live chat, des appels téléphoniques, de WhatsApp, des SMS et d’autres points de contact. Ce détail compte, parce que le support client moderne n’existe plus sur un seul écran. Une IA qui sait naviguer entre ces canaux, ça pèse beaucoup plus lourd qu’un simple chatbot planqué sur un site.

Peu de changement affiché pour les clients, du moins sur le papier

Le rachat doit être bouclé au dernier trimestre de l’exercice fiscal 2027 de Salesforce, ce qui correspond en réalité aux premiers mois de 2027. Oui, la gymnastique comptable classique.

De son côté, Eoghan McCabe, cofondateur et CEO de Fin, a assuré sur X que l’entreprise avait beaucoup livré ces dernières années, en citant notamment Apex et Operator. Il a même écrit : « Avec les ressources de Salesforce, cela va seulement s’accélérer ». Et il insiste sur un point, dans la pratique, peu de choses devraient changer.

Eoghan McCabe dit qu’il restera CEO, tandis que Des continuera de piloter la R&D. Les deux, promet-il, veulent toujours mener cette catégorie. C’est le discours classique après une acquisition, bien sûr. Mais à ce prix-là, Salesforce n’achète pas juste une marque, il achète de l’avance.