Saison 3 de Ted Lasso : Tout ce qui a mal tourné

La série très appréciée d'Apple TV+, Ted Lasso, avec Jason Sudeikis, a connu des difficultés lors de sa troisième saison. Pourquoi cela s'est-il produit ?

Tl;dr La saison 3 de Ted Lasso déçoit par une narration confuse.

Les personnages-clé sont relégués à des intrigues secondaires peu convaincantes.

La série s’éloigne de ses thèmes d’origine et privilégie les blagues de vestiaire.

La saison 3 minimise l’importance du football, élément central de la série.

La saison 3 de Ted Lasso : une déception

Après deux saisons couronnées de succès, Ted Lasso, une série originale d’Apple TV+ séduit par sa fraîcheur et son humour. Pourtant, la troisième saison suscite des critiques. Le charme initial de la série semble s’être évaporé, laissant place à une narration confuse et des personnages-clé relégués à des intrigues secondaires peu convaincantes.

L’éloignement des thèmes d’origine

Contrairement aux deux premières saisons, qui ont su captiver par leur cohérence narrative et leur développement de personnages, la troisième saison semble avoir perdu son cap. La série, autrefois centrée sur des thèmes tels que la confiance et l’optimisme, s’éparpille dans une série d’idées disjointes, donnant à la saison un sentiment de direction perdue. De plus, la note d’audience de 77% sur Rotten Tomatoes pour cette saison est nettement inférieure à celle de 95% pour la première saison.

Des personnages aux arcs narratifs réduits

De nombreux personnages emblématiques, tels que Nathan “Nate” Shelley ou encore Rebecca Welton et Keeley Jones, se voient attribuer des rôles secondaires qui ne reflètent pas leur complexité. On retrouve ainsi des intrigues romantiques forcées et peu convaincantes, qui éclipsent le développement des personnages et leur parcours de découverte de soi.

Un manque de profondeur dans l’exploration des thèmes sérieux

La saison 3 de Ted Lasso privilégie les blagues de vestiaire au détriment d’une exploration plus profonde de thèmes sérieux. Cette approche dilue l’impact de ces thèmes et donne l’impression qu’ils sont relégués au second plan, ce qui réduit l’impact de ses éléments comiques et diminue la gravité de ses moments dramatiques.