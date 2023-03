Ted Lasso revient avec une troisième saison un peu plus centrée

Ted Lasso s'apprête à lancer sa troisième et dernière saison, avec des changements d'importance.

Ted Lasso fait partie de ces séries que l’on aime ou que l’on déteste. Dans le plus pur style de Frank Capra, chaque scène joyeuse est contrebalancée par des réflexions sur le suicide, la trahison ou la négligence émotionnelle. Et c’est très drôle – suffisamment pour recevoir deux années de suite le Emmy de la meilleure comédie -. La troisième, et dernière – aux dernières nouvelles -, saison, arrive sur Apple TV le 15 mars prochain.

Celle-ci démarre juste après la pause d’été, à l’approche de la saison qui marque le retour de Richmond en Premier League (EPL) après avoir remporté, à grand-peine, le titre pour l’accession. Cela fait un certain temps que la deuxième saison a été diffusée, un délai expliqué par des soucis en coulisse. En effet, Jason Sudekis, qui est devenu co-showrunner, aurait demandé une réécriture complète, insatisfait qu’il était par la direction originale que devait prendre cette saison. Sur la base des quatre premiers épisodes, en tout cas, que la firme de Cupertino a proposé avant la diffusion au grand-public, il semble que la patience des fans sera bien récompensée.

Apple ayant l’habitude de préserver jalousement ses contenus, nous n’avons pas le droit d’entrer dans les détails de cette troisième saison. Le premier épisode prend le temps de remettre tout le monde en situation, précisément, pour se rappeler où ils sont après la pause. – Faut-il vraiment encore ce genre d’épisodes étant donné la nature elle-même du streaming aujourd’hui ? – Keeley découvre que diriger sa propre entreprise est plus difficile que ce qu’elle pensait, tandis que Rebecca a totalement pris fait et cause pour l’objectif de Ted de remporter le titre. Ted, de son côté, est toujours aussi déficient émotionnellement, plus encore après avoir passé un été avec Henry, qui n’a clairement pas encaissé la trahison de Nate, ou les raisons imaginées derrière tout cela.

En ce qui concerne l’évolution de la série, d’une sitcom à une comédie dramatique, chaque épisode se compte maintenant en heure et non plus en demi-heure. La narration s’est élargie, couvrant désormais les vies personnelles de nombre des footballeurs principaux, et donne à Keeley une toute nouvelle équipe avec laquelle travailler. Nous avons même droit à un premier aperçu du retour au Kansas de Michelle et Henry, sans oublier les histoires avec Sam et, bien sûr, le redouté Nate. Cela fait beaucoup à gérer pour une seule série, d’autant plus pour une série qui a parfois été décrite, souvent injustement, comme assez désordonnée dans sa deuxième saison.

Il y a bien davantage à dire, mais Ted Lasso a recentré sa structure épisodique autour de la saison de Premier League. Et deux histoires parallèles s’invitent : la lutte de Ted pour profiter sainement de ses émotions et la bataille concernant l’âme de Nate. Rupert, incarné avec délectation par Anthony Head, est le petit diablotin qui évolue au-dessus de l’épaule du petit garçon, le tentant constamment. Je ne peux pas parler de [l’acteur] qui joue [ce personnage], non plus, dans une version condensée de footballeur s’exprimant par mono-syllabes, souvent idolâtré et tout autant détesté.

Il était en tous les cas intéressant de voir comment le football pourrait impacter le manque habituel d’ancrage dans la réalité. Cette saison propose de nombreuses scènes filmées dans des stades de renom, en gardant même parfois les murs de sponsors pour les interviews d’après match. Mais ne vous attendez pas à une vraisemblance sur le terrain. Toutes les équipes adverses sont composées d’acteurs, fort peu ressemblants à de vrais footballeurs. Souvenez-vous simplement que c’est toujours le monde de Ted, et nous avons la chance d’y plonger encore pour une saison !