Saison 2 de Halo : Le secret qui différencie John et les Spartans de tous les humains

La deuxième saison de Halo dévoile enfin ce qui distingue John et ses camarades Spartiates des autres humains, une particularité liée à la connexion du Dr Halsey avec les Forerunners. Quels mystères cette connexion peut-elle encore cacher ?

Après des mois d’attente, le septième épisode de la saison 2 de la série Halo a enfin levé le voile sur ce qui distingue réellement John-117 et ses camarades Spartans du reste de l’humanité. L’explication réside dans les travaux du Dr. Catherine Halsey et son lien avec les Forerunners, une civilisation ancienne.

Le Dr. Halsey, interprété par Natascha McElhone, a fait une découverte révolutionnaire. Dans un site ancien marqué de symboles Forerunners, elle a trouvé de l’ADN – “le leur et le nôtre“. Cette découverte a conduit Halsey à concevoir la prochaine étape de l’évolution humaine : le programme Spartan-II.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Dr. Halsey n’a pas enlevé des enfants au hasard. Elle a cherché dans toute la galaxie des personnes portant le code génétique spécifique qu’elle a découvert. Seuls John et Makee, une humaine élevée par le Covenant, répondent pour l’instant à ces critères.

La série Halo suggère que tous les soldats Spartan-II pourraient être des “Reclaimers“, terme utilisé par les Forerunners pour désigner l’humanité. Les Reclaimers sont capables d’activer la technologie des Forerunners, ce qui correspond parfaitement au concept des “bénis” de la série, capables d’activer la technologie des Forerunners.

La finale de la saison 2 de Halo sera diffusée le 21 mars 2024 sur Paramount+.

On en pense quoi ?

Ces révélations apportent une nouvelle dimension à la série Halo. Elles enrichissent non seulement le background des personnages, mais ouvrent aussi la voie à de nouvelles intrigues passionnantes. Le lien entre les Spartans et les Forerunners, s’il est confirmé, pourrait totalement changer notre perception de l’univers Halo. On attend avec impatience la suite !