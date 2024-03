Halo Saison 2 : Le plus grand faux pas de la Saison 1 sera corrigé

Pour le plus grand plaisir des fans de longue date, la saison 2 de Halo s'apprête à rectifier le plus grand faux pas de la saison 1 concernant le rôle de Makee en tant que "bienheureux". Quelle sera sa nouvelle place dans l'histoire ?

Tl;dr La saison 2 de Halo pourrait rectifier l’erreur de la saison 1 concernant Makee.

Makee et John pourraient ne plus être des “bénis” dans la saison 2.

La menace de The Flood complique le rôle de Makee et John en tant que “bénis”.

L’introduction d’Onyx comme un monde bouclier Forerunner crée un nouveau problème.

Une opportunité de rectification dans la saison 2 de Halo

La deuxième saison de Halo, très attendue par les fans de la franchise, pourrait corriger l’une des plus grandes erreurs de la première saison : l’introduction du concept des “bénis” de l’Alliance. Bien que la série Halo de Paramount+ se déroule dans la chronologie autonome de Silver, elle a été critiquée pour ne pas avoir fidèlement reproduit le canon des jeux et des livres.

Une controverse autour des “bénis”

Dans la chronologie de Silver, les “bénis” sont des êtres capables d’activer l’ancienne technologie Forerunner. Cependant, l’introduction du concept des “bénis” a suscité autant de controverse que la réponse de Halo aux midi-chloriens de Star Wars. En effet, ce concept a nécessité que l’Alliance compte parmi ses rangs un humain, Makee, modifiant ainsi l’histoire de Master Chief et le transformant en protagoniste de type “élu”, ce qui va à l’encontre du cadre et des thèmes des jeux originaux.

Une remise en question des rôles de “bénis”

Dans la première saison de Halo, John découvre que l’Alliance vénère des artefacts comme les clefs de voûte Forerunner. Cependant, Makee et John pourraient ne plus être des “bénis” dans la saison 2. En effet, il est possible que la fusion de Chief avec Cortana l’ait rendu incapable d’activer la technologie Forerunner.

L’ajout d’un nouveau problème avec le monde bouclier Forerunner

En plus de préparer le voyage de Makee et de l’Arbiter vers l’un des anneaux sacrés, la saison 2 de Halo a déjà évoqué la planète artificielle d’Onyx. Cependant, l’interaction d’un “béni” avec cette planète artificielle reste incertaine. Il semblerait que John atterrira sur Onyx dans l’épisode 6 de la saison 2 de Halo, mais on ignore encore si sa présence activera quelque chose à l’intérieur du monde bouclier.