Ryan Reynolds oublie la suite la plus prometteuse de son hit à 450 millions de dollars

Ryan Reynolds est impliqué dans de nombreuses franchises, mais il semble avoir oublié la suite la plus prometteuse d'un grand succès au box-office.

Tl;dr Ryan Reynolds a oublié la suite prometteuse de Pokémon: Detective Pikachu.

Le film a rencontré un grand succès, rapportant plus de 450 millions de dollars.

Reynolds a donné la priorité à d’autres franchises, notamment Deadpool 3.

Le rôle compliqué de Reynolds dans Detective Pikachu 2 pourrait expliquer le retard.

Un acteur emblématique oublie une suite prometteuse

Figure emblématique de plusieurs franchises d’Hollywood, Ryan Reynolds semble avoir mis de côté la suite très attendue de Pokémon: Detective Pikachu. Cet acteur populaire a toujours eu un certain talent pour s’impliquer dans des franchises, une tendance qui s’est accentuée au cours de la dernière décennie grâce au succès phénoménal des films Deadpool.

Une carrière riche en franchises

On lui doit la naissance de nouvelles franchises comme The Hitman’s Bodyguard et l’éventuel lancement de Free Guy, sans oublier ses apparitions dans d’autres séries existantes comme Fast & Furious. Parmi ses incursions les plus remarquables dans l’univers des franchises, on note Pokémon: Detective Pikachu.

Le film hybride en live-action et CGI de 2019 a permis à Reynolds de prêter sa voix au Pikachu, apportant son sens habituel de l’improvisation et de l’humour au personnage emblématique. Pokémon: Detective Pikachu a été un énorme succès au box-office, rapportant plus de 450 millions de dollars dans le monde et recevant des critiques positives du public et de la critique. L’annonce d’une suite, Detective Pikachu 2, n’a donc surpris personne.

Des priorités ailleurs

Cependant, au lieu de se consacrer activement au développement de Detective Pikachu 2, Ryan Reynolds a préféré se concentrer sur d’autres franchises. Il a passé les dernières années à travailler avec Marvel Studios pour intégrer Deadpool à l’univers cinématographique Marvel. Deadpool 3 est ainsi devenue sa priorité, mais il a également lancé d’autres franchises potentielles pendant cette période. Free Guy 2 et Red Notice 2 (et Red Notice 3) sont déjà en développement et semblent avoir plus d’élan que la suite de Detective Pikachu pour l’instant.

Un rôle compliqué à définir

La raison du retard de Detective Pikachu 2 pourrait être liée à la définition du rôle de Ryan Reynolds. Alors qu’il prêtait sa voix à Pikachu pendant le film, la fin de Pokémon: Detective Pikachu a révélé que c’était en réalité la voix du père de Tim Goodman (Justice Smith). Cela laisse Pokémon: Detective Pikachu 2 avec la difficile décision de trouver une bonne raison pour que Reynolds soit impliqué de manière significative et éventuellement prête à nouveau sa voix à Pikachu. L’absence de réponse claire pourrait expliquer le retard.