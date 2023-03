Pokémon : Détective Pikachu, la suite sera réalisée par Jonathan Krisel

Jonathan Krisel va prendre la place de Rob Letterman pour la réalisation du deuxième film Pokémon en live-action mettant en scène Détective Pikachu.

Si Pokémon : Détective Pikachu a été réalisé par Rob Letterman (Monsters vs Aliens, Gulliver’s Travels, Goosebumps) et a rapporté plus de 430 millions de dollars au box-office mondial, la suite est désormais entre les mains de Jonathan Krisel (Portlandia, Baskets, Tim and Eric Awesome Show, Great Job!) avec un scénario de Chris Galletta. Le comédien canado-américain Ryan Reynolds devrait de nouveau être la voix Détective Pikachu et Harry Goodman, le père du héros du premier film en prise de vues réelles de la licence Pokémon.

EXCLUSIVE: ‘Portlandia’ co-creator Jonathan Krisel is in negotiations to direct the ‘Pokemon Detective Pikachu’ live action sequel based on the globally popular Pokémon franchise for Legendary entertainment. Chris Galletta will write the script https://t.co/zi2Pz0Re6S — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 3, 2023

Pour mémoire, Pokémon ravit les fans de tous âges depuis plus de 25 ans. Avec plus de 440 millions de jeux vidéo vendus dans le monde, des dizaines de milliards de cartes Pokémon TCG expédiées et une série animée diffusée sous licence dans 177 pays pendant 25 saisons, il s’agit de l’une des propriétés de divertissement les plus réussies au monde.

Pokémon : Détective Pikachu en vidéos

L’histoire commence lorsque le célèbre détective privé Harry Goodman disparaît mystérieusement, poussant son fils Tim, âgé de 21 ans, à découvrir ce qui s’est passé. L’ancien partenaire Pokémon de Harry, le détective Pikachu, participe à l’enquête. Constatant qu’ils sont particulièrement bien équipés pour communiquer entre eux, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour élucider le mystère. Poursuivant ensemble des indices dans les rues éclairées au néon de Ryme City – une métropole moderne et tentaculaire où les humains et les Pokémon vivent côte à côte dans un monde hyperréaliste, ils rencontrent divers personnages Pokémon et découvrent un complot choquant qui pourrait détruire cette coexistence pacifique et menacer l’univers Pokémon tout entier.