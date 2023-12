Hugh Jackman et Ryan Reynolds réagissent de manière parfaite aux photos dévoilant le tournage de Deadpool 3

Hugh Jackman s'amuse à sa manière à réagir aux photos dévoilant des éléments clés du tournage de Deadpool 3, initié par Ryan Reynolds, en offrant sa propre réponse parfaite et digne d'un meme. Que nous réserve-t-il ensuite ?

Tl;dr Hugh Jackman réagit avec humour aux photos de tournage de Deadpool 3.

Des photos révèlent un combat brutal entre Deadpool et Sabretooth, personnage des X-Men.

Le partage de ces photos pourrait augmenter l’anticipation et donc le succès du film.

Des fuites similaires ont contribué aux succès de Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Hugh Jackman et son sens de l’humour affûté

Le célèbre acteur Hugh Jackman a montré une nouvelle fois son sens de l’humour en réagissant avec légèreté aux photos de tournage de Deadpool 3 qui ont récemment fuité. Ces images dévoilent notamment un combat intense entre Deadpool, interprété par Ryan Reynolds, et le personnage de Dents-de-sabre, issu de l’univers des X-Men.

Des fuites révélatrices… et bénéfiques ?

Quand bien même ces photos divulguent-elles une partie de l’intrigue, elles pourraient en réalité contribuer à l’engouement autour du film. En effet, elles alimentent les discussions et spéculations parmi les fans, attisant ainsi leur impatience. Par ailleurs, elles confirment le retour de Toad, autre antagoniste des X-Men, ainsi que l’apparition de la Fantasti-Car, véhicule emblématique des Quatre Fantastiques.

Un scénario qui a déjà fait ses preuves

Les fuites de photos de tournage ont déjà prouvé leur efficacité en termes de promotion. En effet, Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, deux autres productions du MCU, ont bénéficié de fuites similaires. Ces dernières ont alimenté les débats parmi les fans et ont contribué au succès phénoménal de ces films, le premier ayant même généré près de 2 milliards de dollars au box-office.