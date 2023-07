Deadpool 3 : Hugh Jackman va porter le costume jaune et noir de Wolverine

Ryan Reynolds dévoile la première image officielle de Hugh Jackman dans Deadpool 3.

En plus de mettre en avant le nouveau costume rouge de Wade Wilson, le film Deadpool 3 du réalisateur Shawn Levy va offrir un nouveau look au Wolverine de Hugh Jackman avec le célèbre costume jaune et noir inspiré de celui porté par le mutant dans les comics X-Men en 1975, un an après son apparition dans les pages de The Incredible Hulk.

Now in Hugh Res pic.twitter.com/UiuoaECMVp — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) July 10, 2023

L’acteur australien Hugh Jackman a rejoint la licence Deadpool après avoir incarné le mutant aux griffes d’adamantium dans neuf films répartis entre 2000 et 2017 allant de X-Men à Logan. Cette première image arrive juste après l’annonce du retour de Jennifer Garner dans le rôle d’Elektra, après l’avoir incarnée dans le film Daredevil en 2003 puis dans le spin-off Elektra en 2005.

De l’avance pour Deadpool 3

Shawn Levy réalise et produit Deadpool 3, dont les détails de l’intrigue n’ont pas encore été dévoilés. Le scénario a été écrit par Ryan Reynolds, Shawn Levy, Paul Wernick, Rhett Reese et Zeb Wells. Emma Corrin et Matthew Macfadyen sont les nouveaux venus de la trilogie, tandis que Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand et Shioli Kutsuna sont de retour.

Shawn Levy et Ryan Reynolds produisent le film aux côtés de Kevin Feige, président de Marvel Studios, qui est associé à la licence pour la première fois depuis l’acquisition de la Fox par Disney. Le film a récemment été avancé dans le calendrier de sortie de Disney du 8 novembre au 3 mai 2024, alors qu’un certain nombre d’autres titres du MCU ont vu leurs dates repoussées en raison de la grève de la Writers Guild of America (WGA), deux syndicats de scénaristes américains.