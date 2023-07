Deadpool 3 : Jennifer Garner revient avec Elektra

La comédienne américaine Jennifer Garner sera au casting de Deadpool 3 dans le rôle d'Elektra.

Si la Elektra du Marvel Cinematic Universe est interprétée par l’actrice Élodie Yung dans les séries télévisées Daredevil et The Defenders de Netflix, et désormais Disney+, Marvel mise sur un retour de Jennifer Garner dans la peau de l’anti-héroïne pour Deadpool 3. Celle-ci était à l’affiche du film Daredevil et du spin-off Elektra dans les années 2000.

After a nearly 20-year hiatus, Jennifer Garner is returning to the role of Marvel Comics’ assassin antiheroine for 'Deadpool 3' https://t.co/8RwAjkehME — The Hollywood Reporter (@THR) July 8, 2023

L’implication de Jennifer Garner dans Deadpool 3 laisse présager une sorte d’angle multiversel pour le film, ce qui est une rumeur de longue date, et il est possible que d’autres personnages des films Marvel réalisés par la Fox apparaissent. Mais comme il s’agit de Deadpool, on ne peut pas non plus exclure une certaine “méta-conscience de soi”.

Elektra, le retour de Jennifer Garner dans un film Marvel

Lorsqu’elle a joué Elektra pour la première fois, Jennifer Garner incarnait dans le même temps l’agent secret Sydney Bristow dans la série à suspense Alias, diffusée sur ABC pendant 105 épisodes de 2001 à 2006. Parmi les films qu’elle a tournés récemment, on trouve le succès Netflix, Yes Day, et une apparition poignante aux côtés de Ryan Reynolds dans l’aventure de science-fiction The Adam Project, que Shawn Levy a réalisée. Elle est également apparue dans le récent reboot de Party Down et a joué dans la série limitée d’Apple TV+, The Last Thing He Told Me, qui a débuté en avril dernier, et en a été la productrice exécutive.