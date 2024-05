Cette nouvelle image de Alien: Romulus offre le meilleur aperçu de son Facehugger à ce jour

Une nouvelle image du film Alien : Romulus nous donne un aperçu inédit d'une célèbre créature, laissant présager des horreurs à venir dans cette suite. Quels cauchemars nous réserve donc cette suite tant attendue ?

Alien: Romulus, le dernier opus de la célèbre franchise de science-fiction, nous offre un aperçu inédit de la créature emblématique : le Facehugger. Cette nouvelle image, dévoilée par USA Today, laisse présager des horreurs à venir dans cette suite très attendue.

Situé entre les deux premiers films de la saga, Alien et Aliens, ce nouvel opus met en scène une équipe de colons spatiaux qui découvrent une station spatiale détruite. Là, ils tombent sur un nid de Xénomorphes, peuplé de Facehuggers et d’autres dangers extraterrestres. Le Xénomorphe apparaît fidèle à son design classique, confirmant l’attachement de ce nouvel épisode à l’essence de la franchise.

Alien: Romulus promet un retour aux sources horrifiques de la franchise, avec une histoire de survie qui semble s’aligner le plus avec le film original. La bande-annonce suggère également une action inspirée de la suite de 1986, Aliens, où un groupe de personnages fuit une horde de Facehuggers lors d’une scène angoissante.

Playing with my favorite toy on set of #AlienRomulus last summer. RC Facehugger created by the amazing team from @wetaworkshop Happy #AlienDay everybody! pic.twitter.com/XKqc5StFtR

— Fede Alvarez (@fedalvar) April 26, 2024