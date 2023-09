Rugrats: Adventures in Gameland vous renverra à l'ère de la NES. Pour découvrir ou redécouvrir l'univers des Razmoket.

Dire que le retrogaming a le vent en poupe est un euphémisme. Aujourd’hui, plus que rejouer aux titres de l’âge d’or du jeu vidéo, sur les consoles de l’époque ou sur des machines modernes, les studios proposent de tous nouveaux jeux reprenant les mêmes codes. Et il y en a pour tous les goûts. Dans quelques mois, les fans pourront replonger en enfance avec un jeu mettant en scène les Razmoket.

L’année prochaine, nous aurons donc droit à un nouveau jeu avec les Razmoket et vous pourrez y jouer avec des graphismes qui donnent l’impression que le jeu a été développé pour la Nintendo Entertainment System (NES). The Mix games et Wallride ont officialisé Rugrats: Adventures in Gameland, un jeu qui sera jouable en mode cartoon HD ou en mode 8bit, si vous vous sentez nostalgique de ces années bénies 1990. C’est un puzzle platformer qui vous fera contrôler le Razmoket de votre choix – Tommy, La Binocle, Alphonse et Sophie “les Grumeaux” -, ceux-ci prétendant être dans un jeu vidéo.

Selon la page officielle du jeu, “avec le pouvoir de l’imagination, les bébés transforment la maison de Tommy en un monde de jeux vidéo plein d’action, d’excitation et d’aventure !” Le jeu propose plusieurs niveaux avec des thèmes et bosses différents et chaque Razmoket a des capacités uniques que vous pouvez utiliser pour naviguer dans l’environnement et vaincre les ennemis. Vous pouvez jouer en solo ou en coopération à deux si vous préférez l’aventure avec un ami.

D’après l’annonce des développeurs, le jeu arrivera sur PC et consoles dans le courant de l’année prochaine. Nous ne savons pas, à l’heure actuelle, quelles consoles précisément, mais Mix a confirmé sur Twitter que le jeu sera jouable sur NES. Ce titre sera très probablement disponible en téléchargement, mais les développeurs ont aussi l’intention de proposer une version physique via Limited Run Games.

Vous pouvez regarder le trailer de Rugrats: Adventures in Gameland juste ci-dessous :