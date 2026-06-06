Retour sur les multiples collaborations entre Sam Raimi et les frères Coen

Le parcours cinématographique de Sam Raimi et des frères Coen regorge de collaborations marquantes. Ces créateurs talentueux ont souvent uni leurs forces, mêlant leur créativité et leurs univers pour offrir au public des œuvres inoubliables à travers les années.

Tl;dr Raimi et les Coen, amis et collaborateurs de longue date.

Leurs carrières se croisent entre scripts, caméos et conseils.

Leur entraide a marqué leurs films cultes respectifs.

Un trio improbable, une amitié féconde

Il est rare de croiser dans l’histoire du cinéma des alliances aussi inattendues que celle liant Sam Raimi aux frères Joel et Ethan Coen. Si le premier s’est imposé comme un maître du film d’horreur déjanté, les seconds alternent comédies grinçantes et polars désabusés. Pourtant, la complicité entre ces trois cinéastes remonte à leurs tout débuts, bien avant que leurs noms ne deviennent synonymes de films cultes. C’est d’ailleurs grâce à un simple poste d’assistant monteur sur Evil Dead, au début des années 1980, que Joel Coen fait la connaissance de Raimi, alors jeune réalisateur du Michigan. De fil en aiguille, un réseau d’entraide se tisse – jusqu’à façonner leurs parcours respectifs.

L’aventure commune des premiers succès

Le tournage de Evil Dead ne marque pas seulement la naissance d’un mythe du cinéma de genre ; il initie également une dynamique collective. Suivant l’exemple de Raimi, qui avait tourné un court métrage pour convaincre les investisseurs, les frères Coen réalisent à leur tour une bande-annonce-test pour « Blood Simple », leur propre entrée fracassante dans le thriller. L’anecdote revient souvent : selon les mots de Joel Coen lui-même, « Sam nous a appris qu’il vaut mieux montrer un extrait qu’appeler froidement pour demander de l’argent ». Un principe qui portera ses fruits pour chacun.

Rapidement, Los Angeles devient leur nouveau terrain de jeu : ils s’y installent ensemble dans le quartier de Silver Lake, partageant logement et inspiration avec des figures devenues incontournables comme Frances McDormand, Kathy Bates ou encore Holly Hunter. De ces années naissent plusieurs scénarios co-écrits ; parmi eux :

Crimewave , réalisé par Raimi en 1985 (un échec critique mais une curiosité cinéphile) ;

, réalisé par Raimi en 1985 (un échec critique mais une curiosité cinéphile) ; The Hudsucker Proxy, mis en scène plus tard par les Coen avec Raimi au scénario et à la seconde équipe.

Coup d’œil devant la caméra : clins d’œil et caméos

Leur partenariat ne s’arrête pas à l’écriture ou à la réalisation. Un véritable jeu de pistes relie leurs œuvres par une série de caméos et références croisées. La mythique Oldsmobile Delta 88 des « Evil Dead » se faufile ainsi dans « Darkman », conduite – clin d’œil discret – par les deux frères Coen eux-mêmes. En retour, Raimi apparaîtra dans « Miller’s Crossing », abattu lors d’un raid mémorable. Quant à Bruce Campbell, il multipliera les apparitions chez les uns comme chez les autres.

Divergences stylistiques, mais soutien indéfectible

Lorsque Raimi réalise en 1998 le très sombre A Simple Plan, nombreux sont ceux qui y voient une tentative assumée d’emprunter aux codes chers aux frères Coen – crime ordinaire sur fond enneigé du Minnesota. Pourtant, malgré les conseils donnés sur le tournage (notamment pour filmer la neige), aucun rôle officiel n’est attribué aux deux frères dans ce projet. La parenté thématique saute aux yeux ; mais là où « Fargo » offre une lueur d’optimisme derrière la noirceur du récit, « A Simple Plan » s’enfonce dans le désespoir glacial.

Depuis le début des années 2000, chacun a suivi sa propre route : tandis que les Coen engrangent prix prestigieux avec « No Country For Old Men », Raimi cède aux sirènes du blockbuster hollywoodien avec sa trilogie « Spider-Man ». Mais au-delà des succès individuels subsiste cette vérité discrète : derrière chaque carrière marquante se cachent aussi quelques amitiés déterminantes… et celle-ci fut assurément décisive.