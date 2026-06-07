Le remake de Code Veronica se dévoile timidement

Capcom a profité du Summer Game Fest pour confirmer Resident Evil: Veronica, remake de Code Veronica. Sortie visée en 2027 sur consoles et PC.

En bref Capcom confirme officiellement le remake de Resident Evil: Code Veronica, un projet déjà évoqué depuis longtemps et désormais acté.

Le trailer reste très mystérieux, misant surtout sur une ambiance inquiétante et révélant brièvement Claire Redfield sans montrer de gameplay.

Resident Evil: Veronica est prévu pour 2027 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, sans autres détails pour le moment.

Les rumeurs avaient vu juste. Capcom a confirmé pendant le Summer Game Fest 2026 le retour de Resident Evil: Code Veronica, sous un nouveau nom, Resident Evil: Veronica. Pour les fans de la série, ce n’est pas juste un remake de plus dans la pile, c’est un épisode réclamé depuis un bail. Et quand une fuite revient assez souvent pour annoncer jusqu’à l’année de sortie, le moment où ça devient officiel pèse forcément un peu plus lourd.

Une rumeur qui sort enfin de l’ombre

Depuis quelque temps, pas mal de personnes bien informées parlaient de l’existence de ce projet. Certaines allaient même jusqu’à viser 2027, ce que l’annonce de Capcom vient donc confirmer.

L’éditeur japonais continue son imposant chantier remake autour de la franchise Resident Evil, après avoir revisité plusieurs épisodes. Cette fois, il s’attaque à Code Veronica, avec un intitulé un peu raccourci mais très clair sur l’intention. Bref, ce n’est plus vraiment un secret, maintenant c’est du concret.

Le trailer joue la carte du malaise

La bande-annonce ne lâche presque rien sur le fond, mais elle soigne l’ambiance. On y voit une séquence en vue à la première personne, dans un bâtiment situé quelque part en France.

Un personnage observe à travers un judas, puis se fait attraper. Ensuite, le trailer enchaîne plusieurs décors franchement lugubres avant de révéler l’identité de cette silhouette mystérieuse, Claire Redfield, figure bien connue de la saga. C’est court, c’est très calibré, et franchement assez efficace. Juste assez pour relancer la machine.

Une sortie prévue sur toutes les plateformes majeures

Côté plateformes, Resident Evil: Veronica est prévu sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. La fenêtre annoncée pointe vers 2027, sans période plus précise pour le moment.

Pas de gameplay détaillé, pas de date complète, pas d’autres infos derrière le trailer. Résultat ? On sait l’essentiel, pas plus. Mais pour un jeu attendu depuis longtemps, voir enfin Capcom poser noir sur blanc l’existence de Resident Evil: Veronica, c’est déjà l’info qui compte.