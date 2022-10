Resident Evil Code Veronica : un remake n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat

Capcom ne prévoit pas pour l'instant de réaliser un remake de Resident Evil Code Veronica.

Actuellement, Yoshiaki Hirabayashi, producteur chez l’éditeur japonais Capcom, se concentre sur le développement de Resident Evil 4 Remake afin d’en faire la meilleure expérience possible pour les fans. Questionné sur un possible remake de Resident Evil Code Veronica comme prochain projet, il a déclaré qu’il n’y avait aucun plan concret, mais que si “l’opportunité se présentait” alors peut-être que cela pourrait se faire à l’avenir.

Code Veronica, le Resident Evil oublié de Capcom

Code Veronica est sorti sur Dreamcast en 2000. Dans le cadre des efforts continus de Capcom pour recréer la licence avec des graphismes adaptés aux consoles nouvelle génération, il a été mis de côté sans véritable raison. Il a été dit que Code Veronica était à l’origine destiné à être une suite complète de Resident Evil 2, avant qu’un accord d’exclusivité avec Sony ne le fasse passer pour un spin-off. Cet épisode était techniquement le dernier titre de la licence Resident Evil à se concentrer purement sur le genre survival horror, avant que Resident Evil 4 ne fasse prendre à la franchise une direction plus orientée vers l’action. Une version améliorée connue sous le nom de Resident Evil Code : Veronica X, est sortie sur PS2 (2001) et GameCube (2003), puis a été portée sur Xbox 360 et PS3 en 2011.

L’histoire de Resident Evil Code Veronica

Développé par Atsushi Inaba et produit par Shinji Mikami, Code Veronica se déroule trois mois après les événements décrits dans Resident Evil 2 et Resident Evil 3 : Nemesis. L’intrigue se déplace de Raccoon City à Rockfort Island, une île privée solitaire appartenant à Umbrella Corporation, bien qu’une grande partie des dernières phases du jeu se déroule dans un terminal de transport appartenant à Umbrella en Antarctique. L’île de Rockfort abrite plusieurs installations, dont une prison, une base d’entraînement militaire, le palais de la famille Ashford, une résidence privée et un aéroport. À la fin du jeu, le terminal de transport en Antarctique comprend plusieurs installations et une résidence, dont une réplique du hall d’entrée du manoir Spencer du premier Resident Evil.