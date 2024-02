Rendez-vous le 28 Février pour un showcase Playdate

La nouvelle création de Lucas Pope, Mars After Midnight, occupera le devant de la scène.

Il est temps pour tous les amateurs de jeux vidéo de marquer leurs calendriers : le 28 février à 12 h ET, Panic, le fabricant de la petite console innovante qu’est la Playdate, nous promet une présentation riche en surprises. Le point d’orgue ? Une avant-première de 14 minutes remplie de nouveaux jeux destinés à cette console unique.

Un jeu à l’honneur : Mars après minuit

Si seuls quelques titres sont connus à ce jour, l’un d’eux vaut à lui seul le détour. Lucas Pope, le créateur talentueux derrière Papers, Please et Return of the Obra Dinn, est en train de créer un nouveau jeu pour Playdate intitulé “Mars After Midnight”. Un nouveau trailer de ce jeu, révélé pour la première fois en 2021, sera très probablement diffusé lors de cet événement. Il a été décrit comme une “suite spirituelle” de Papers, Please, bien que se déroulant sur une planète extraterrestre plutôt que dans un pays fictif de l’ère de la guerre froide.

Préparez-vous à de belles surprises

Panic garde le mystère sur les autres jeux qui seront présentés lors du showcase, laissant ainsi le champ libre aux suppositions. Le caractère singulier de cette console appelle vraiment des éléments de gameplay uniques, donc préparez-vous à quelques surprises époustouflantes.

Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec ce petit bijou de technologie, la Playdate est une console de jeu portable distinctive et magique. De couleur jaune vif, elle est équipée d’un D-pad traditionnel, de deux boutons et surtout, d’une manivelle de commande, un mecanisme de contrôle innovant.

Cette console est vendue 200$ et comprend 24 jeux gratuits à l’achat, avec deux jeux se déverrouillant chaque semaine pendant 12 semaines. La Playdate a déjà deux ans d’existence, mais ce n’est que récemment qu’elle est devenue facilement disponible à l’achat. Auparavant, les clients devaient attendre plusieurs mois après la commande de la console avant son expédition. Désormais, il vous suffira d’attendre 2 à 3 jours.