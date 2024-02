Achetez maintenant une console Playdate sans délai d’attente déraisonnable !

Dès qu'ils recevront les commandes, l'expédition se fera rapidement. Pour le moment.

Au cours des derniers mois, la console Playdate est devenue un objet de convoitise difficile à obtenir. Enfin, cette tendance évolue ; la nouvelle promesse de son fabricant est une disponibilité immédiate, suite à un achat.

D’après son fabricant, Panic, plus de 70 000 unités précommandées ont déjà été expédiées au cours de cette année, soit une augmentation par rapport à 50 000 de l’année dernière. Ils ont annoncé qu’ils ont finalement “rattrapé” toutes les précommandes de Playdate. Pour autant, ce large choix pourrait ne pas durer éternellement.

Le fabricant a clairement indiqué qu’un nombre “limité” de consoles est disponible pour achat immédiat. De plus, le magasin en ligne prévoit des expéditions en deux à trois jours ouvrés maximum.

Cependant, la société prévoit d’informer le public chaque fois que des Playdate sont disponibles et prêtes à être expédiées. D’un autre côté, le magasin notera clairement lorsque les stocks sont faibles ou s’il y a une période d’attente.

Pour atteindre plus d’audience, Panic a étendu les expéditions de la console Playdate à de nouveaux pays incluant la Hongrie, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la Malaisie. Il est “agréable que les personnes qui fabriquent la console puissent enfin l’utiliser” a précisé le fabricant, faisant ici référence à la Malaisie, pays où la console est fabriquée.

Pour les novices, la Playdate est une console de jeux portative qui se démarque. Avec son aspect mignon et sa brillante couleur jaune, elle est équipée d’une manivelle manuelle qui sert de mécanisme de contrôle. Le prix unitaire est de 200$, et chaque console est accompagnée de 24 jeux gratuits, avec deux jeux débloqués chaque semaine pendant 12 semaines.

L’avis de la rédaction

La console Playdate, avec sa manivelle et ses jeux colorés, est une bouffée d’air frais dans l’industrie du jeu vidéo. Elle prouve que de nouveaux formats et idées peuvent toujours trouver leur place. Elle est le symbole de la créativité et de l’innovation, rappelant que le jeu est avant tout une affaire de plaisir et d’exubérance.