La console Playdate met son store à jour, quatre nouveaux jeux font leur apparition

Le store Catalog de la console Playdate reçoit sa première mise à jour. Cinq nouveaux titres (quatre jeux) font leur apparition.

Il y a quelques semaines, Panic annonçait officiellement l’ouverture de son store de jeux pour la console Playdate. Baptisée Catalog, la plateforme permet d’acheter et d’installer facilement des jeux sur la console à manivelle, comme n’importe quel store, finalement, mais c’est un ajout plus que bienvenu pour les possesseurs de la petite machine jaune. Et aujourd’hui, avec sa première mise à jour, de nouveaux titres font leur apparition.

Le store de jeux Catalog vient en effet de recevoir sa première mise à jour majeure depuis son lancement et au total, pas moins de cinq nouveaux titres rejoignent l’écosystème, dont une application de productivité. Le jeu le plus important de cette nouvelle vague est Core Fault, un jeu de survie qui vous permet de piloter un droïde mineur pour collecter des ressources tout en évitant des extraterrestres pas franchement accueillants.

Ceci étant dit, la vraie star de ces nouveaux titres est probablement Crankulator qui, comme son nom l’indique, est une calculatrice qui utilise la manivelle pour saisir les valeurs. Il est même possible d’utiliser une voix de synthèse pour réaliser des calculs à la manière d’un Speak & Math nettement plus moderne.

Parmi les autres ajouts, il y a le jeu de simulation de vol Gravity Express, une adaptation de mahjong Sparrow Solitaire, et le jeu d’énigmes fantomatique Life’s Too Short. Les prix font de 1 $ pour Life’s Too Short à 10 $ pour Gravity Express et Sparrow Solitaire. Et comme avec la sélection de jeux initiale, ce devraient être là des achats pour le moins impulsifs.

La sélection de Catalog reste encore très restreinte avec seulement 21 titres. En comparaison, la première “saison” incluse avec la Playdate fournissait 24 jeux. Ceci étant dit, cette première extension peut donner une idée de ce à quoi s’attendre à l’avenir – et notamment un flux assez modeste, mais stable d’expériences plus ou moins originales évoluant autour de l’écran noir et blanc de la console et de ses contrôles pour le moins inhabituels. -. Ces titres ne remplaceront évidemment pas des masterclass comme le très attendu prochain Legend of Zelda, mais ce n’est pas là l’objectif. Ces jeux sont de parfaites occupations lorsque vous attendez le bus ou que vous faites une petite pause au travail.

✨ Oh!! Our first-ever Catalog drop has landed!!

There are five new titles to grab, including the Survivors-like game Core Fault, the beautiful Sparrow Solitaire, a talking calculator…?!, and more.

Check Catalog on your Playdate, or visit https://t.co/di58Ue9TgD today! pic.twitter.com/UR6nnOARtt

— Playdate (@playdate) April 11, 2023