Catalog, le store de jeux pour la console Playdate, est ouvert

Depuis que les livraisons de la console Playdate de Panic ont démarré au printemps dernier, la petite console portable proposait deux manières d’installer des jeux à ses utilisateurs. Pour commencer, l’appareil est livré avec un certain nombre de jeux gratuits. Ceux-ci sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque de votre Playdate au rythme de deux par semaine, ceci pendant douze semaines, soit un total de 24 jeux pendant la première saison. Il est aussi possible de charger des jeux achetés via différents marketplaces comme Itch.io. Aujourd’hui, Panic ajoute une troisième option pour installer des jeux sur sa console : Catalog, le store applicatif dédié.

Au lancement, il y a 16 jeux sur Catalog. Vous pouvez parcourir ce store sur votre Playdate ou sur le web. Onze de ces jeux sont totalement nouveaux et certains semblent particulièrement prometteurs. C’est le cas, par exemple, de Grand Tour Legends, qui parait vraiment exceptionnel. C’est un jeu de course d’arcade dans lequel votre seul job est de pédaler sur votre vélo en utilisant la manivelle de la Playdate. Il y a un aspect stratégie aussi, bien plus que vous ne pourriez le penser, puisque vous devez gérer les niveaux d’énergie du coureur. Un autre titre assez intrigant, Carve Jr, dans lequel vous utilisez la manivelle pour réaliser des figures en snowboard. Le titre le plus cher actuellement proposé sur le store coûte 15 $.

Autre annonce qui a son importance, Panic a décidé d’augmenter le tarif de sa Playdate. Ainsi, à compter du 7 avril prochain, la console passera à 199 $, soit une augmentation de 20 $ par rapport à son prix actuel (179 $). L’entreprise impute cette hausse tarifaire à une augmentation des coûts de production. “Notre partenaire de fabrication nous a récemment informés que le coût de fabrication d’une Playdate augmente”, déclarait Panic. “Et étant donné nos marges déjà très faibles, nous sommes à un point où nous devons ajuster le prix de la Playdate.” Panic ajoute qu’elle donne aux clients un délai d’un mois face à cette augmentation de tarif pour réduire au maximum l’impact de cette mauvaise nouvelle. “Nous ne prenons pas cela à la légère : nous avons toujours voulu que la Playdate soit aussi abordable que possible.”