Nintendo Switch 2 : une nouvelle console hybride avec de la rétrocompatibilité ?

La Nintendo Switch 2 pourrait rétrocompatible avec les jeux Nintendo Switch, qu'ils soient physiques ou numériques.

Tl;dr Une rumeur annonce de la rétrocompatibilité pour la Nintendo Switch 2.

La nouvelle console hybride de Nintendo pourrait améliorer les jeux.

La rétrocompatibilité est une approche conviviale pour les joueurs.

Elle permet une meilleure préservation des jeux et évite l’achat répété de titres.

La Nintendo Switch 2, une console tournée vers le passé ?

Une rumeur portée par le podcast X do Controle de PH Brazil et relayée par UniversoNintendo et My Nintendo News, suggère que la future console de Nintendo, la Switch 2, pourrait intégrer une fonctionnalité très demandée par les joueurs : la rétrocompatibilité, aussi bien pour les versions numériques que physiques de jeux.

L’attrait de la rétrocompatibilité

Cette rumeur indique non seulement que la Nintendo Switch 2 serait capable de lancer ces jeux, mais également qu’elle pourrait les améliorer si les développeurs les mettent à jour pour ce nouveau système. Un atout non négligeable pour la préservation des jeux, surtout avec des mises à jour permettant aux titres de performer encore mieux sur un nouveau matériel.

Une tradition Nintendo

Nintendo a déjà permis par le passé, notamment à l’époque de la Game Boy, de jouer à des titres plus anciens sur ses nouvelles consoles. Cependant, avec la Nintendo Switch, la firme de Kyoto a plutôt opté pour la réédition de remakes ou remasters de ces jeux, en raison de l’architecture fondamentalement différente de cette console.

Vers une économie du jeu vidéo

Le passage à une nouvelle console peut souvent signifier l’achat de nouveaux jeux. C’est pourquoi l’intégration d’une fonction de rétrocompatibilité pourrait être une nouvelle très attendue pour les joueurs. En effet, cela leur permettrait d’éviter de racheter des jeux qu’ils possèdent déjà sur la Switch. Une pratique déjà courante avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S qui offrent des mises à jour gratuites pour certains titres.