Rebel Moon : Qu’arrive-t-il réellement à l’Amiral Noble à la fin ?

La fin de Rebel Moon dévoile un retournement de situation surprenant concernant Noble, suscitant de nombreuses interrogations sur son devenir et les évènements à venir dans la suite.

Dans le premier volet de la saga Rebel Moon, “A Child of Fire”, nous assistons à une confrontation palpitante entre Kora (Sofia Boutella) et l’Amiral Atticus Noble (Ed Skrein). En dépit d’une défaite apparemment fatale, Noble survit, grâce à la technologie avancée de l’Imperium.

Cette œuvre de Zack Snyder, diffusée sur Netflix, nous plonge dans un univers de science-fiction entièrement nouveau. Rebel Moon nous introduit à des personnages, des cultures et des technologies inédits, laissant planer beaucoup de mystères à éclairer dans ses suites. La survie de Noble, révélée à la fin de “A Child of Fire”, suscite de nombreuses interrogations qui seront sans doute explorées dans le deuxième volet, “The Scargiver”, attendu pour le 19 avril 2024.

La survie miraculeuse de Noble soulève une question fondamentale : est-il réellement un être humain ? Son corps est parsemé de parties robotiques qui lui permettent de se connecter à la neurolink. Cette caractéristique le rend-il plus proche d’un cyborg que d’un humain ? D’après les informations disponibles, Noble serait un humain normal issu d’une famille importante de la planète mère Moa. Ses privilèges lui permettent d’accéder à l’astral plane, un lieu réservé à la noblesse, à la hiérarchie militaire et aux prêtres de l’Imperium.

On en pense quoi ?

Le suspense entourant le personnage de Noble pique la curiosité et donne envie de découvrir la suite de Rebel Moon. Sa survie inattendue et sa nature potentiellement non humaine ajoutent une dimension intrigante à l’intrigue. Ces éléments laissent présager un deuxième volet tout aussi captivant, voire plus. En somme, Zack Snyder a su nous tenir en haleine et nous donne rendez-vous en 2024 pour le dénouement.