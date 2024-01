Razer dévoile à CES 2024 le premier coussin de fauteuil gaming haptique HD au monde

Cet accessoire, muni de 16 actionneurs haptiques, est compatible avec la majorité des fauteuils de jeu. Curieux de savoir comment cette technologie peut améliorer votre expérience de jeu ?

Tl;dr Présentation de la chaise de jeu haptique HD Project Esther de Razer au CES 2024.

La technologie de la chaise comprend 16 actionneurs haptiques et une latence ultra-basse.

L’invention est le fruit de plusieurs années de développement en haptique.

Razer a acquis Interhaptics, une entreprise spécialisée dans les technologies haptiques.

Une immersion de jeu révolutionnaire : Project Esther

Le salon CES 2024 fait place aux nouvelles avancées dans le monde des jeux vidéo, notamment la présentation du Project Esther de Razer, une innovation qui risque de transformer radicalement la façon dont nous jouons. Il s’agit du premier coussin de chaise de jeu haptique HD au monde.

Propulsé par la technologie haptique

Entrez dans l’ère nouvelle du jeu vidéo avec le Project Esther, doté de 16 actionneurs haptiques intégrés et d’une latence ultra-faible. Il permet un contrôle directionnel des effets haptiques, une intégration de plusieurs dispositifs et une véritable expérience multi-actionneurs. La conversion automatique de l’audio en haptiques HD facilite grandement l’utilisation du coussin qui est compatible avec la majorité des sièges de gamer et de bureau.

De HyperSense à Project Esther : l’évolution de la technologie haptique

Le Project Esther est le fruit de plusieurs années d’innovations dans le développement des technologies haptiques de Razer. En 2018, la marque a dévoilé les haptiques Razer HyperSense dans ses nouveaux écouteurs Nari Ultimate. Une technologie repoussée plus loin en 2019 avec l’intégration du système de vibration haute résolution Razer Hypersense dans les repose-mains de clavier, souris et chaises. En 2022, Razer franchit un pas décisif en acquérant Interhaptics, une entreprise spécialisée dans les technologies haptiques, que l’on retrouve intégrée dans le Project Esther.