Dans Synapse, le Razer Seiren V3 Chroma va pouvoir déployer tout son potentiel, mais également devenir le pire cauchemar de votre Windows. C’est en activant l’option dédiée aux streamers que j’ai eu la joie de voir débarquer XX sorties audio dans les paramètres Windows. Ce “problème” existait déjà et Razer n’a rien amélioré de ce côté. Que vous utilisiez 1 ou 2 pistes ou 10, le résultat sera le même : votre gestionnaire de périphériques audio sera pollué par toutes les nouvelles pistes. C’est d’autant plus frustrant que ces pistes n’ont pas de nom intuitif qu’on puisse modifier… Cependant, si on désactive ces options et qu’on garde OBS en maitre de nos sorties, tout se passe bien !





Dans le reste des options, on a le gain automatique et l’anti-pop numérique qui vont permettre une bonne gestion de vos enregistrements et éviter des sons désagréables. Malheureusement, ces options restent peu modifiables.