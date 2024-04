La Razer Viper V3 Pro est une souris ultra légère de 54 g (ou 55 g pour la version blanche) qui peut se tenir soit en claw (prise en griffe) ou finger tip (du bout des doigts) afin de profiter au maximum des capacités de la souris. Les patins sous la souris sont larges et permettent une très bonne glisse sur les surfaces. On peut donc réaliser des grands mouvements rapides et avec une très bonne précision grâce à son capteur optique Focus Pro 35K de génération 2. La Viper V3 Pro pourra donc supporter des accélérations jusqu’à 70 G.

Une option que j’ai bien aimé, moi qui suit habitué à des souris plus lourdes, c’est de pouvoir matcher le DPI de mon ancienne souris et avec la possibilité de descendre au DPI près ! Ainsi, le changement de souris ne se fera pas au détriment des performances du joueur. La courbe d’apprentissage avec la souris est relativement courte. On va devoir apprendre à utiliser une souris qui réagit au doigt et à l’oeil et surtout, moi qui ai l’habitude de gérer mon DPI selon la situation, je ne pouvais plus le faire avec le bouton sous la souris. Cependant, ce que j’ai apprécié, ce sont les boutons latéraux qui sont bien espacés et qui évitent les missclicks. Est-ce que pour autant je suis devenu meilleur ? Non, mais il est vrai que c’est assez fou d’avoir ce niveau de qualité dans une souris si légère !