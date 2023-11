Les fonctionnalités standard sont présentes sur la Razer Fujin Pro. Les réglages peuvent se faire de façon intuitive, presque sans recours à un mode d’emploi.

Trois manettes pour le confort de l’assise sont sous le siège. Deux à gauche : une pour avancer ou reculer l’assise en fonction de sa morphologie et l’autre pour la bascule vers l’arrière. Celle-ci permet d’incliner le dossier et de le bloquer à la position voulue. La manette de droite sert à régler la hauteur de l’assise. Les 3 manettes sont accessibles facilement et rapidement. Seul le retour à la position verticale demande un petit geste technique à trouver au départ : pour déclipser, il faut appuyer en même temps sur le dos. Rien d’insurmontable, et une fois le geste trouvé, cela se fait sans efforts.

La Razer Fujin Pro a une molette supplémentaire à droite qui permet d’ajuster la tension pour plus de fermeté ou de souplesse. Quand elle est au maximum, on peut retirer le blocage d’inclinaison et le faire en souplesse, selon son habitude de jeu.

Le support lombaire intégré peut être ajusté en hauteur et en profondeur, grâce à une molette et des poignées dans le dos du fauteuil. Facile d’accès, en étant assis, le système permet de régler au mieux le confort directement, selon la morphologie de chacun. Le soutien est plus précis qu’avec un coussin, et aide à maintenir une posture optimale.

Les accoudoirs 4D : Le rembourrage est un peu léger, c’est le point faible en terme de confort. Sinon, les réglages se font facilement grâce à 3 boutons: de haut en bas, de gauche à droite et le dernier pour d’avant en arrière et pour la rotation vers l’intérieur et vers l’extérieur. Ils ne sont pas escamotables. Pour ceux qui préfèrent jouer sans accoudoirs, il faudra les dévisser sous le siège. Cela se fait sans problèmes.

L’appui-tête : il peut se régler en hauteur, en profondeur, ainsi que vers le haut ou le bas. Le soutien de la tête et du cou est complet, quelque soit l’assise. Les réglages se font en manipulant directement l’appui-tête. Par contre, sa forme ne permet pas de s’appuyer en penchant la tête sur le côté. Pour la micro-sieste entre deux parties, ce ne sera pas l’idéal.