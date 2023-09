Le récap des annonces de la RazerCon 2023

Razer a tenu sa nouvelle messe dédiée aux gamers avec de nouveaux produits ! On fait le point ensemble.

Razer a commencé par nous présenter son nouveau flagship : le clavier Huntsman V3 Pro. Le clavier sera disponible en 3 versions : Mini, TKL, et complet. Au cœur de la gamme Huntsman V3 Pro se trouve le commutateur optique analogique Razer Gen-2, qui ajoute un nouveau niveau de réactivité pendant le jeu. Ses plages d’actionnement entièrement réglables de 0,1 à 4,0 mm permettent désormais aux joueurs de personnaliser complètement les points d’actionnement souhaités pour chaque touche et de définir des points d’actionnement moins profonds pour des frappes plus rapides, en les adaptant ainsi à leurs besoins de jeu uniques. Par contre, les prix font mal !

Huntsman V3 Pro : 289,99€

Huntsman V3 Pro TKL : 249,99€

Huntsman V3 Pro Mini : 209,99€

Et la lumière fut

Toujours plus de Chroma chez Razer avec le lancement de la gamme “Razer Aether”. La gamme Aether propose diverses options d’éclairage adaptées à tous les styles. En tête de la gamme se trouve la Razer Aether Lamp Pro, équipée d’un éclairage multizone pour rehausser les expériences de jeu, de cinéma et de musique avec de riches effets RGB. En complément, la lampe Razer Aether, qui offre un éclairage sur une seule zone. Des ampoules avec les culots E26 et E27 font aussi leur apparition ainsi que le bandeau LED. Tous ces produits sont pilotables avec Alexa ou Assistant et bien sûr via l’application de Razer. LEs produits seront disponibles à partir du 4e trimestre 2023.

Razer Aether Lamp Pro 149,99 €



Lampe Razer Aether 89,99 €



Ampoule Razer Aether 59,99 €



Bande lumineuse LED Razer Aether 149,99 €



Des nouvelles chaises

Razer annonce également une nouvelle gamme de chaises gaming avec les Fujin et Fujin Pro. Elles sont faites en tissus mesh et ont un look plus bureau que course.

Razer Fujin Pro 1199,99 € – Disponible au quatrième trimestre 2023

Razer Fujin 699,99 € – Disponible dès maintenant



Logiciels : Synapse, Chroma et Axon

Razer a finalement décidé de séparer ses logiciels. On retrouvera Synapse pour la gestion de ses périphériques, mais toute la partie Chroma sera dans une nouvelle application. L’occasion de proposer une nouvelle interface sur ces apps. A noter qu’Axon, qui permet de faire du live wallpaper, s’appuiera sur une IA pour vous proposer un fond d’écran unique et qui réagira à tous vos produits compatible Chroma.

D’autres annonces comme la collaboration avec Dolce et Gabbana nous ont rendu perplexes surtout que les produits seront limités à 1337 exemplaires à des prix non dévoilés bien évidemment. On sautera donc l’annonce des vêtements mais aussi de la chaise gaming Razer x DG…