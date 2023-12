Le créateur de la série Fallout révèle les “règles d’or” imposées par le directeur du jeu vidéo pour l’adaptation Prime Video

Jonathan Nolan, le créateur de Fallout, a dévoilé les règles imposées par Todd Howard, le directeur du jeu vidéo, pour l'adaptation de la série sur Prime Video. Quels seront les enjeux de cette adaptation télévisée ?

Tl;dr Jonathan Nolan produit l’adaptation du jeu Fallout pour Prime Video.

Todd Howard, directeur des jeux, a établi des “règles” pour l’adaptation.

L’histoire doit rester aux États-Unis, reflétant la vision du jeu.

La série Fallout sera diffusée le 12 avril 2024 sur Prime Video.

Jonathan Nolan et l’adaptation de Fallout

Jonathan Nolan, connu pour son travail en tant que producteur exécutif, est aux commandes de l’adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo post-apocalyptiques Fallout pour Prime Video. La série, basée sur les troisième et quatrième volets du jeu développé par Bethesda, est dirigée par Ella Purnell et Walton Goggins. Elle racontera l’histoire d’un résident de l’abri qui découvre les profondeurs de l’humanité dans le désert nucléaire de Los Angeles, après une guerre destructrice du monde.

Les “règles” de Todd Howard pour l’adaptation

Dans une interview avec Collider, Nolan a révélé les “règles” que Todd Howard, directeur des jeux Fallout, a fixées pour l’adaptation. Selon Nolan, Howard a insisté pour que l’histoire reste fermement ancrée en Amérique, en raison de la résonance thématique du pays avec l’histoire des jeux.

“Une conversation précoce avec Todd concernait les règles alors que nous commencions à parler avec Geneva et Graham du type d’histoire que nous voulions raconter. L’une des règles était que la franchise voit l’apocalypse à travers le prisme de l’Amérique. Cela parle de la façon dont l’Amérique se voit elle-même, n’est-ce pas ? Rien ne se passe en dehors de l’Amérique, n’est-ce pas ? Une partie de l’histoire traite de cet exceptionnalisme américain légèrement rance qui se mêle au récit. C’est pourquoi l’histoire doit être en Amérique, car c’est l’Amérique qui s’interroge sur “Mérite-t-elle de survivre à la fin du monde, et que devient-elle après cela ?”

L’implication de Howard et les attentes autour de l’adaptation

Malgré l’absence d’écrivains du jeu dans l’adaptation de Fallout, contrairement à la série HBO The Last of Us, l’implication de Howard est prometteuse pour rester fidèle aux jeux. La série est déjà ouverte à la création de son propre récit unique, tout en se déroulant dans le monde des jeux. Avec le succès de Nolan et Joy sur Westworld de HBO et l’accueil positif de la bande-annonce de Fallout, leur vision jumelée à l’orientation de Howard pourrait faire une autre adaptation de jeu vidéo valable.