Rayman va revenir dans Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope s'offre un contenu inédit avec Rayman in the Phantom Show.

Dans Rayman in the Phantom Show, une nouvelle aventure qui n’est liée à l’histoire principale de Mario + Rabbids Sparks of Hope, le Fantôme de Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle est désormais directeur du Space Opera Network, un étrange studio de télévision rempli d’œufs de Pâques et d’accessoires. Alors que l’audience de ce dernier est au plus bas, le Fantôme a besoin de l’aide de vraies stars qui peuvent l’aider à retrouver sa gloire d’antan :

Les joueurs contrôleront Rayman, Peach le Lapin Crétin et Mario le Lapin Crétin dans de nouveaux niveaux d’exploration verticale sur différents plateaux de studio de télévision. Rayman peut utiliser sa capacité d’hélicoptère pour emmener ses compagnons d’armes avec lui lorsqu’il saute. Exploitez toute la puissance de l’arsenal de Rayman, de ses capacités de déplacement aérien à son blaster à piston, pour ouvrir de nouvelles possibilités tactiques pendant les batailles.

Un trailer pour Mario + Rabbids Sparks of Hope : Rayman in the Phantom Show

Mario + Rabbids Sparks of Hope : Rayman in the Phantom Show sortira le 30 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

L’acteur David Gasman reprend son rôle de Rayman pour l’extension Rayman in the Phantom Show de Mario + Rabbids Sparks of Hope, avec une bande originale composée par Christophe Heral (Rayman Origins, Rayman Legends) et Grant Kirkhope.