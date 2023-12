Qu’est-il arrivé à Kevin Von Erich et sa famille après The Iron Claw ?

Zac Efron incarne Kevin Von Erich dans le film The Iron Claw, un personnage inspiré du véritable lutteur professionnel texan aujourd'hui à la retraite.

Tl;dr Kevin Von Erich est interprété par Zack Efron dans The Iron Claw.

Le catcheur texan a connu une carrière de catcheur réussie et tumultueuse.

Il se retire du ring en 1995, mais fait quelques apparitions occasionnelles.

La vie familiale de Kevin Von Erich après le catch est épanouissante.

Zac Efron en catcheur légendaire

Incarné par Zac Efron dans le film The Iron Claw, Kevin Von Erich, catcheur emblématique du Texas, revient sur le devant de la scène. Le film, produit par A24, raconte la tragédie de la célèbre famille de catcheurs Von Erich, avec un focus sur la vie de Kevin.

Une carrière de catch marquée par la rivalité et le succès

Kevin Von Erich a eu une longue et fructueuse carrière de catcheur, dont une grande partie est couverte dans The Iron Claw. Son affrontement le plus notable a été contre Ric Flair, légende du WWE et champion du NWA à la fin des années 80. Malgré les épreuves, Kevin a réussi à trouver la paix et le réconfort dans sa propre famille.

Retraite du ring et retours sporadiques

Kevin Von Erich a officiellement pris sa retraite du ring en 1995, après avoir concouru dans de nombreuses promotions américaines et au Mexique. Cependant, il a fait des apparitions occasionnelles dans le monde du catch, y compris lors d’un événement spécial en 2017 à Tel-Aviv, où il a combattu aux côtés de ses fils à l’âge de 60 ans.

Une vie de famille épanouissante après le catch

Après sa carrière de catcheur, Kevin Von Erich a construit une vie de famille épanouissante avec sa femme Pam et leurs quatre enfants. Le couple, ensemble depuis 43 ans, a même créé une entreprise d’investissement familiale à Hawaï. Aujourd’hui, toute la famille Von Erich vit ensemble dans un ranch au Texas.